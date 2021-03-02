При пожаре в интернате в Тверской области погибли два человека

«Пятеро человек, по данным Центра медицины катастроф, пострадали, были доставлены в Торопецкую ЦРБ. В 00:05 пожар был полностью ликвидирован. К тушению привлекались 37 человек, 12 единиц техники», — добавили в МЧС.

Власти сообщили, что проживающие в интернате размещены в других зданиях учреждения. На время ремонта в корпусе их направят в Нелидовский психоневрологическом интернат.

Торопецкий психоневрологический интернат на 210 мест был создан в 1996 году.