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При пожаре в интернате в Тверской области погибли два человека

Фото: ТОП Тверь / VK
Фото: ТОП Тверь / VK

В результате пожара в психоневрологическом интернате в населенном пункте Дергино Тверской области погибли две женщины, сообщается на сайте правительства региона.

«Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу», — сообщили власти. Еще двоим пострадавшим медпомощь оказали амбулаторно, они не нуждаются в госпитализации. Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали четыре человека.

Следователи проводят по факту пожара проверку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Четыре человека пострадали при пожаре в Тверской области
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Фото:mchs.gov.ru

В пресс-службе главка МЧС по Тверской области РБК рассказали, что сообщение о пожаре в ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат» поступило 1 марта в 23:48 — сработала пожарная сигнализация. По данным управления, возгорание произошло в комнате на первом этаже двухэтажного здания на площади 15 кв. м. Из здания были эвакуированы 54 человека.

«Пятеро человек, по данным Центра медицины катастроф, пострадали, были доставлены в Торопецкую ЦРБ. В 00:05 пожар был полностью ликвидирован. К тушению привлекались 37 человек, 12 единиц техники», — добавили в МЧС.

Власти сообщили, что проживающие в интернате размещены в других зданиях учреждения. На время ремонта в корпусе их направят в Нелидовский психоневрологическом интернат.

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Торопецкий психоневрологический интернат на 210 мест был создан в 1996 году.

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