При пожаре в интернате в Тверской области погибли два человека
В результате пожара в психоневрологическом интернате в населенном пункте Дергино Тверской области погибли две женщины, сообщается на сайте правительства региона.
«Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка скончалась. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу», — сообщили власти. Еще двоим пострадавшим медпомощь оказали амбулаторно, они не нуждаются в госпитализации. Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали четыре человека.
Следователи проводят по факту пожара проверку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
В пресс-службе главка МЧС по Тверской области РБК рассказали, что сообщение о пожаре в ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат» поступило 1 марта в 23:48 — сработала пожарная сигнализация. По данным управления, возгорание произошло в комнате на первом этаже двухэтажного здания на площади 15 кв. м. Из здания были эвакуированы 54 человека.