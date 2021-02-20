В Сочи загорелась гостиница

Видео: ЧП Сочи/VK

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В Сочи в гостинице «Ювента» произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«В 07:19 поступило сообщение о пожаре номера в гостинице «Ювента», расположенной по адресу: Адлерский район, ул. 8 Марта, д. № 10», — сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в номере на седьмом этаже. Постояльцев гостиницы эвакуировали. В настоящее время площадь пожара достигла 600 кв. м. По предварительной информации МЧС, пострадавших нет.