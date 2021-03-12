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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 марта

Иммунитет с вакциной «ЭпиВакКорона» вырабатывается устойчиво, но медленно, ПМЭФ пройдет в смешанном формате. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
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Умерли
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Выздоровели
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9794 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 13,4 тыс. за сутки), умерли более 91,2 тыс. человек (плюс 486 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатывается устойчиво, но медленно, на 42-й день после первой инъекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Те, кто переболел распространенными в России вариантами коронавируса SARS-CoV-2, уже не заразятся «британским» штаммом, уверены в Роспотребнадзоре.
  • Петербургский международный экономический форум может пройти в смешанном формате — очно-заочном, чтобы не допустить скопления людей.

«Спутник V» и AstraZeneca стали самыми популярными вакцинами в СНГ
Политика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

  • Прививку от коронавируса сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

  • Роскачество оценило эффективность защитных масок: самыми качественными названы одноразовые, изготовленные из нетканых материалов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 117,7 млн человек, из них 2,6 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 118 млн человек, свыше 2,62 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,2 млн зараженных. Индия находится на втором месте (11,3 млн), на третьем — Бразилия (11,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 4 млн зараженных обнаружили также во Франции.

  • Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объявил, что все взрослое население страны в возрасте от 18 лет и старше к 1 мая должно получить возможность пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, Соединенным Штатам на 40 дней раньше удастся достичь поставленной администрацией цели — 100 млн прививок за первые сто дней нахождения Байдена на посту главы государства.
  • Вакцина американской биотехнологической компании Novavax оказалась эффективна против «британского» штамма коронавируса. Испытания проводились в Великобритании.
  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают сообщения об отказе от применения вакцины британской компании AstraZeneca в десяти странах Европейского союза. Организация обещает отразить произошедшее в своих рекомендациях.
  • Азербайджан приобретет партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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