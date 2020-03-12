Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

В ходе мониторинга интернета прокуроры обнаружили сайт, который предлагал к продаже полную и актуальную базу данных всех импортно-экспортных операций российских компаний со всех таможенных постов страны за восемь лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны. Сообщение об этом опубликовано на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Данные из базы выложены для продажи.

«Указанный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках», — говорится в сообщении.

Мониторинг проводила Северная транспортная прокуратура. По ее требованию Мещанский суд признал эту информацию запрещенной к распространению на территории России, поскольку в базе были сведения ограниченного доступа и персональные данные.