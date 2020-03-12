Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 11 мар, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 11 мар, 12:17
Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию Спорт, 12:27 «Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России Бизнес, 12:20 Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов Quote, 12:19 Кремль заявил о продолжении подготовки к параду Победы Общество, 12:18 Боль кадровых служб: что писать в локальных актах по коронавирусу Pro, 12:06 Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменили из-за коронавируса Спорт, 11:57 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 11:53 Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Общество, 11:47 Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет Общество, 11:40 Tinder отменил премьеру сериала об апокалипсисе из-за коронавируса Стиль, 11:36 В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране Общество, 11:34 Участники Little Big описали песню для «Евровидения» Общество, 11:34 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 марта Общество, 11:34 Новый обвал на фондовом рынке в России. Главное Экономика, 11:31
Общество ,  
0 

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

В ходе мониторинга интернета прокуроры обнаружили сайт, который предлагал к продаже полную и актуальную базу данных всех импортно-экспортных операций российских компаний со всех таможенных постов страны за восемь лет
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны. Сообщение об этом опубликовано на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Данные из базы выложены для продажи.

«Указанный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках», — говорится в сообщении.

Мониторинг проводила Северная транспортная прокуратура. По ее требованию Мещанский суд признал эту информацию запрещенной к распространению на территории России, поскольку в базе были сведения ограниченного доступа и персональные данные.

Греф сообщил о влиянии кибербезопасности на сон
Общество

«После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в единый реестр информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — уточнили в прокуратуре.

Дело было возбуждено по административной статье, о начале уголовного производства прокуратура не сообщила. В публикации также отсутствуют сведения о подозреваемых или источниках получения закрытой информации.

В декабре 2019 года Следственный комитет сообщил, что в ходе оперативных мероприятий удалось установить виновного в утечке в интернет персональных данных нескольких сотен тысяч сотрудников компании РЖД. Обвинение в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (ч. 1 ст. 183 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ) было предъявлено жителю Краснодарского края, 1993 года рождения.

Роковая «цифра»: как новые технологии могут привести на скамью подсудимых
Свое дело


Тогда следователи установили, что в июне 2019 года обвиняемый сумел получить доступ к внутренним ресурсам компьютерной сети РЖД, незаконно использовав учетные записи двух сотрудников компании. После этого он скопировал персональные данные нескольких сотен тысяч сотрудников, в том числе руководителей, РЖД и выложил в интернет. «Молодой человек признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД», — сообщили тогда в СК.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: прокуратура
Материалы по теме
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Финансы
В суде назвали имя фигуранта дела о сливе банковских данных клиентов
Общество
США обвинили китайские СМИ в сливе личных данных американского дипломата
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter