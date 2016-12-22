Роковая «цифра»: как новые технологии могут привести на скамью подсудимых

Желание сделать свой бизнес более технологичным может сыграть с любым предпринимателем злую шутку. РБК разобрался, как следует использовать новые технологии, чтобы не получить тюремный срок

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Заработать на массовой цифровизации могут не только крупные корпорации, но и малый бизнес, уверен один из главных идеологов «новой экономики», глава Сбербанка Герман Греф. «Цифровизация не только помогает малым предпринимателям улучшать продажи: она позволяет оптимизировать бизнес-процессы и значительно повысить эффективность бизнеса в целом. Более того, цифровизация способна повысить удельный вес малого бизнеса в ВВП», — заявил Греф на съезде общественной организации «Опора России».

На практике несовершенство российского законодательства, размытые формулировки законов и неразборчивость правоохранительных органов нередко приводят к тому, что попытка оцифровать свой бизнес оканчивается уголовным делом. Где находятся основные зоны риска и как их избежать?

Золотой теленок

Самым громким делом, связанным с «цифровыми преступлениями», стала история фермера из деревни Лопатки Курганской области Евгения Васильева. Он разводит кур, коз, кроликов и коров, делает на продажу сыры и сметану, что приносит ему 6–7 тыс. руб. ежемесячной выручки. В начале прошлого года Васильев заказал на AliExpress (онлайн-торговая площадка, где представлены товары китайских производителей) GPS-трекер, чтобы следить за непослушным теленком.

В сентябре фермеру позвонила сотрудница почты и пригласила получить бандероль. Он впервые делал заказ на китайской площадке и не удивился, что посылка шла так долго. Не насторожили и странные речи работницы почты. «Она еще несколько раз переспросила, точно это я заказывал или нет. Конечно, говорю, заказывал еще зимой, — рассказывал фермер в интервью телеканалу RT. — Пришел забирать посылку, расписался за нее, проверил, что внутри коробки, а когда на крыльцо вышел, ко мне подошли двое мужчин и показали корочки ФСБ». Васильеву предъявили обвинение по ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Оказалось, в устройство был встроен микрофон, который можно дистанционно активировать, отправив СМС на трекер.

Пресс-служба Следственного комитета тогда пояснила: «Обвиняемый для использования в личных целях заказал в одном из интернет-магазинов с доставкой из Китая многофункциональное устройство, предназначенное для передачи акустической информации. Такие устройства запрещены к свободному обороту на территории России, поскольку относятся к специальным техническим средствам для негласного получения информации».

Евгений Васильев (Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС)

Сам фермер своей вины не признавал: о возможностях прослушки он не знал. Тем не менее по ст. 138.1 УК Васильеву грозило наказание от штрафа 200 тыс. руб. до лишения свободы сроком до четырех лет. Дело о «цифровом» теленке дошло до суда: по словам представителя СК, следствию удалось собрать для этого достаточную доказательную базу. Васильев мог бы получить обвинительный приговор, если бы абсурдное дело не придали огласке. В декабре в ходе большой пресс-конференции журналист телеканала RT поинтересовался мнением президента Владимира Путина об истории курганского предпринимателя. «Я даже не знал, что есть такая статья. По поводу того, что нельзя прикрепить к корове, в первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС. Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — отреагировал президент. После этого дело вернули в прокуратуру Лебяжьевского района Курганской области, а 21 марта закрыли.

По мнению руководителя аналитического направления адвокатского бюро «Прайм Эдвайс» Татьяны Терещенко, против фермера Васильева вообще нельзя было выдвигать обвинение по ст. 138.1 УК РФ. Дело в том, что эта статья относится к главе УК под названием «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». А теленок с точки зрения законодательства является «одушевленной вещью», и нарушить его конституционные права невозможно.

Шпионы в законе Чаще всего предприниматели, которые пытаются оцифровать свой бизнес, рискуют попасть под действие ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», говорит юрист московского офиса юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. За 2017 год по этой статье было вынесено 177 обвинительных приговоров. Четыре человека приговорены к лишению свободы, остальные оштрафованы. «Предприниматели стали все чаще попадать в сложные ситуации, связанные с развитием новых технологий. Например, после того как стали широко доступны навигационные средства, некоторые бизнесмены посчитали хорошей идеей приобрести трекеры, чтобы следить за местонахождением своих наемных работников. Но такие деяния в России уголовно наказуемы, даже если сотрудники не против, — цели приобретения законодателем не учитываются», — комментирует Константинов. До 2011 года незаконный оборот запрещенных технических средств регламентировала ч. 3 ст. 138 УК РФ наряду с другими правонарушениями, сейчас это преступление вынесено в отдельную ч. 1 ст. 138, а максимальное наказание увеличено с трех до четырех лет лишения свободы. После инцидента с курганским фермером Владимир Путин поручил пересмотреть применение статьи. «Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — заявлял в конце 2017 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По данным «Коммерсанта», проверка уже вынесенных по этой статье приговоров закончилась в конце апреля 2018 года, однако информации, что какой-либо приговор отменили, нет. «Создана специальная рабочая группа, которая готовит корректировку законодательства», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Неуловимая пицца

GPS-трекер с микрофоном привел к проблемам с законом и московского предпринимателя Артема Лаптева, который с 2016 года развивает проект «ВкусЛаб». Сначала это была классическая служба доставки еды с собственной фабрики-кухни, а потом он решил разработать еще и ИT-платформу для управления небольшими ресторанами. «Если у вас не одна, а несколько точек и своя служба доставки еды, можно с ума сойти от количества рутинных процессов, за которыми вы просто не успеваете следить», — поясняет предприниматель. Он придумал систему, объединяющую функции популярных инструментов для управления ресторанами (R-keeper, Quik Resto и пр.), которая позволяет получать и обрабатывать заказы через интернет, общаться с клиентами, наладить систему контроля качества, кадровый, бухгалтерский учет и т.д. «Мы попытались превратить классический общепит в высокотехнологичное предприятие», — говорит Лаптев.

Чтобы оптимизировать собственную службу доставки, Лаптев решил снабдить всех курьеров GPS-трекерами, которые позволяли клиенту видеть местонахождение курьера на карте и рассчитывать время доставки своего заказа. Российские гаджеты такого типа стоили дорого — от 7 тыс. руб. за штуку. «Курьеров много, они могли эти трекеры потерять, поэтому я хотел сэкономить», — говорит предприниматель. Он решил поискать альтернативу подешевле на AliExpress. «Я вбил запрос «GPS-трекер» и открыл первое попавшееся предложение. Гаджет стоил около 500 руб. — сумма небольшая. Поэтому даже не стал заморачиваться и читать отзывы, обзоры, кликнул — и заказал две штуки на пробу», — вспоминает предприниматель.

Лаптев оформил заказ в июле прошлого года и ждал трекеры к сентябрю, но посылку так и не получил. «Заказ где-то затерялся, и я о нем благополучно забыл: повседневных проблем хватало и без этого», — говорит он. Однако в начале мая этого года в квартиру матери Лаптева, где он зарегистрирован, пришел участковый с повесткой. «Я позвонил по номеру, который он оставил, спросил, в чем дело. Он мне рассказал невнятную легенду о том, что надо дать какие-то формальные объяснения. Я по глупости и наивности своей поверил и приехал без адвоката», — вспоминает предприниматель.

Артем Лаптев (Фото: Артём Лаптев / Facebook)

Из участка Лаптева повезли к следователю, который проводил проверку по факту покупки GPS-трекеров. Оказалось, их задержали на таможне и отправили на экспертизу. Проверка установила, что в гаджетах были встроены микрофоны, которые могли использоваться для скрытой аудиозаписи, что запрещено российским законодательством. «Я, опять же по неопытности, начал рассказывать, как все было, в деталях. Теперь-то я знаю, что имел право не свидетельствовать против себя и отказаться говорить без адвоката», — вспоминает Лаптев.

По словам предпринимателя, о встроенных в трекеры микрофонах он ничего не знал: «Я даже просил прикрепить к материалам дела скриншоты страницы на AliExpress с объявлением об этих трекерах, где ни слова не сказано о функции записи звука. Но следствие трактует все обстоятельства очень формально, поэтому доказать благие намерения почти невозможно».

Уведомления об окончании и результатах следственной проверки Лаптеву пока не приходили. «Я могу получить судимость на ровном месте: по формальным признакам средством для негласного слежения можно признать практически любое устройство, — негодует он. — Эта ситуация показывает всю абсурдность исполнения законодательства в нашей стране». «Действующее законодательство просто не учитывает того факта, что обычное оборудование, изготовленное в потребительских целях, сегодня может быть не менее эффективно в слежке, чем спецсредства», — признает Константинов.

Идею отслеживать местоположение курьеров на карте Лаптев не оставил — два месяца назад закупил десять сертифицированных трекеров отечественного производства, отдав 7 тыс. руб. за каждый. «Сэкономить не удалось, но зато я уверен в том, что действую в рамках закона», — говорит он.

Как оцифровать бизнес и не попасть в тюрьму? Проверять перечень функций гаджетов. Одним из главных признаков спецтехники закон считает скрытые функции гаджетов. Например, на скамью подсудимых можно попасть за покупку очков со встроенной камерой, которая никак не выдает себя (не мигает красная лампочка, не виден объектив), или ручки с диктофоном внутри. Часто в описании товара (особенно если он приобретается на онлайн-площадках) перечислены не все функции, поэтому перед покупкой лучше отдельно расспросить продавца о возможностях гаджета. Покупать технику в России. В погоне за экономией предприниматели часто заказывают гаджеты на иностранных площадках — AliExpress, Alibaba, eBay и пр. Но законодательство, регламентирующее использование таких технических средств, везде разное, и то, что не запрещено в Китае, может привести на скамью подсудимых в России. Товары же, ввезенные официально или произведенные внутри страны, как правило, уже прошли проверку ФСБ и имеют соответствующие сертификаты. Правда, стоимость гаджетов на отечественных полках обычно на порядок выше, чем на китайских интернет-площадках. Следить за программным обеспечением. По словам управляющего партнера компании «Право и бизнес» Александра Пахомова, даже вполне легальный гаджет, например «умные» часы, может быть признан специальным техническим средством, если, например, установить на него приложение-диктофон. «Совершая два вполне безобидных и не противоречащих закону действия, то есть приобретая сертифицированные «умные» часы и скачивая также совершенно легально в магазине приложений программу для записи звука с использованием часов, вы по факту можете попасть на скамью подсудимых», — считает эксперт.

Дети шпионов

30-летняя многодетная мать из Калининграда Светлана Юшина решила заработать в декретном отпуске и создала во «ВКонтакте» группу для совместных оптовых покупок (в таких группах организатор получает комиссию). Сначала она заказывала вещи из Китая для себя и подруг, но постепенно к сообществу подключились незнакомые люди, и хобби превратилось в бизнес.

Ассортимент был нехитрым: одежда для себя и детей, нижнее белье, аксессуары. В конце января 2012 года Юшиной написал мужчина по имени Николай, попросивший заказать в Китае часы — противоударные, водонепроницаемые, с GPS-трекером и видеокамерой. Такие гаджеты позволяют отслеживать местоположение владельца и отсылать сигнал SOS, если человек оказался в опасности, объясняет основательница компании по разработке гаджетов Force EMtracker Лиза Воронкова. По ее словам, такие часы в последние несколько лет набрали популярность в России, среди самых известных моделей — Elari Fixitime 2, Alcatel Movetime, Smart Baby Watch, MyRope R12, dokiWatch.

Николай забрал гаджет, а спустя пару недель заказал еще один, рассказав, что подарил часы другу и хочет заказать еще. Через неделю он попросил оформить заказ на третьи часы, за которыми приехал уже с двумя коллегами — сотрудниками отдела «К» МВД РФ, занимающегося борьбой с преступлениями в сфере компьютерной информации.

Юшиной, которая тогда была беременна третьим ребенком, предъявили обвинение в сбыте специальных технических средств и отпустили под подписку о невыезде. Однако история увенчалась хеппи-эндом: суд признал Юшину невиновной. «Решение суда стало лучшим подарком на Новый год», — говорила Светлана в интервью «Российской газете».