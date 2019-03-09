СМИ сообщили о массовой драке на юго-востоке Москвы

В результате происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека, рассказали в полиции. Все они получили ножевые ранения и ранения из травматического оружия

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В районе станции метро «Люблино» на юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием нескольких человек. В результате нее за медицинской помощью обратились четыре человека, рассказали РБК в столичном главке МВД. Об этом же сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Произошедшее он называет массовой дракой. Так же со ссылкой на очевидцев случившееся характеризует газета «Вечерняя Москва».

Конфликт, по данным полиции, произошел вечером 8 марта возле дома № 6 на ул. Белореченской. «В службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении <...>. По адресу экипажами полиции был обнаружен мужчина 1986 года рождения, он был госпитализирован», — рассказали в ведомстве РБК.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за медицинской помощью с этого же адреса обратились еще три человека. «По предварительным данным, [они получили] ранения из травматического оружия и ножевые», — уточнили в пресс-службе.

Сколько всего человек принимали участие в потасовке, сейчас выясняют в полиции, отмечает ТАСС. Министерство, по его данным, уже начало доследственную проверку по факту произошедшего.​ Остальных деталей случившегося в ведомстве не привели. Причины конфликта устанавливаются.