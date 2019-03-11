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СМИ сообщили об обысках в ТЦ «Москва» в Люблино
В торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино проходят обыски. Комплекс оцепили сотрудники полиции и бойцы Росгвардии
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В помещениях торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы проводится обыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеканал «360», не уточняя источник информации.

Здание на Тихорецком бульваре с утра оцепили полицейские и бойцы ОМОНа, они досматривают людей, находящихся на территории комплекса, рассказал собеседник ТАСС.​

О причинах обысков официально не сообщается. По громкоговорителям полицейские объясняют закрытие торгового центра «проведением оперативно-профилактических мероприятий».

Видео: I D D / YouTube

По информации телеканала «Звезда», одной из причин операции могли стать многочисленные нарушения в работе ТЦ «Москва», которые выявили сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, наркоконтроля и Федеральной миграционной службы. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь, сообщил без указания источника информации, что в ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» (также на юго-востоке столицы) около 03:00 мск начался профилактический рейд, связанный с массовой дракой в минувшие выходные.

«У меня такой информации нет», — заявил представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве на вопрос РБК об оперативных мероприятиях в ТЦ «Москва».​

В главном управлении Росгвардии по Москве сообщили РБК, что на данный момент не комментируют информацию о происходящем в районе ТЦ «Москва».

В минувшие выходные на Белореченской улице (примерно в 1 км от ТЦ «Москва») произошла массовая драка, участники которой были вооружены ножами и травматическим оружием. После конфликта за медицинской помощью обратились четыре человека, один из них был госпитализирован.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам организованной группой или группой лиц).

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: обыски
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