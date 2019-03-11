СМИ сообщили об обысках в ТЦ «Москва» в Люблино

СМИ сообщили об обысках в ТЦ «Москва» в Люблино

В торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино проходят обыски. Комплекс оцепили сотрудники полиции и бойцы Росгвардии

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В помещениях торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы проводится обыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеканал «360», не уточняя источник информации.

Здание на Тихорецком бульваре с утра оцепили полицейские и бойцы ОМОНа, они досматривают людей, находящихся на территории комплекса, рассказал собеседник ТАСС.​

О причинах обысков официально не сообщается. По громкоговорителям полицейские объясняют закрытие торгового центра «проведением оперативно-профилактических мероприятий».

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По информации телеканала «Звезда», одной из причин операции могли стать многочисленные нарушения в работе ТЦ «Москва», которые выявили сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, наркоконтроля и Федеральной миграционной службы. Официального подтверждения этих данных пока нет.