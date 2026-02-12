 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФАС проверит резкое подорожание огурцов в России

ФАС направила запросы производителям из-за резкого подорожания огурцов в России
ФАС уже обратилась к крупнейшим производителям и изучает полученную информацию, при необходимости служба готова принять антимонопольные меры. С декабря огурцы в России подорожали на десятки процентов.
Фото: fortton / Shutterstock
Фото: fortton / Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне сообщений о резком подорожании огурцов в России направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, и теперь анализирует данные, которые получает. Об этом РБК заявили в ведомстве.

Запросы были направлены компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето».

«В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — заявили в ФАС.

Зампред ЦБ объяснил, являются ли огурцы главным драйвером инфляции
Радио
Алексей Заботкин

Рост цен на огурцы в последние месяцы вызвал активные обсуждения. Так, цены на огурцы в декабре выросли на 22,7%, за первые 12 дней января — на 21,3%, в декабре, а с декабря по февраль этот овощ подорожал на 43%, следует из данных Росстата. При этом зампредседателя «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов рассказал, что средние розничные цены на огурцы к 1 февраля составили 300,1 руб/кг, что на 111,1% больше, чем тремя месяцами ранее.

Зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный предложил провести проверку по этому поводу.

«Ко мне поступают обращения граждан, возмущенных резким скачком цен на огурцы. Они не понимают, почему овощ сегодня стоит уже дороже экзотических фруктов, логистика и хранение которых обходится явно дороже, чем у российских производителей», — заявил парламентарий (цитата по «Известиям»). Выборный обратился в ФАС.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
огурцы ФАС проверка антимонопольное расследование
