Зампред ЦБ объяснил, являются ли огурцы главным драйвером инфляции
Рост цен на огурцы на 21,3% за первые 12 дней января вызвал многочисленные обсуждения влияния этого продукта на общую инфляцию. Зампред Банка России Алексей Заботкин пояснил, что столь резкий рост носит сезонный и временный характер.
Основная причина взлета цен — погодные условия. В отличие от теплых ноября и декабря в январе были морозы, что значительно увеличило затраты на отопление теплиц и, как следствие, себестоимость тепличных овощей. Таким образом, динамика цен на огурцы и помидоры в большей степени отражает погоду, нежели устойчивые инфляционные процессы.
