Зампред ЦБ объяснил, являются ли огурцы главным драйвером инфляции

Сюжет
Радио РБК
В январе цены на огурцы взлетели на 21%. В эфире Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин рассказал, с чем связан рост цен и отражает ли он динамику инфляции
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Рост цен на огурцы на 21,3% за первые 12 дней января вызвал многочисленные обсуждения влияния этого продукта на общую инфляцию. Зампред Банка России Алексей Заботкин пояснил, что столь резкий рост носит сезонный и временный характер.

Основная причина взлета цен — погодные условия. В отличие от теплых ноября и декабря в январе были морозы, что значительно увеличило затраты на отопление теплиц и, как следствие, себестоимость тепличных овощей. Таким образом, динамика цен на огурцы и помидоры в большей степени отражает погоду, нежели устойчивые инфляционные процессы.

Несмотря на высокую волатильность, исключать такие продукты из расчетов некорректно — они важны для долгосрочного анализа.

