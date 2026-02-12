 Перейти к основному контенту
0

Экс-глава «Локомотива» попросил прощения у семьи убитого по его заказу

Экс-глава совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов на суде заявил, что раскаивается в содеянном и понимает, что «совершил непоправимое». Спустя 20 лет он отправил семье убитого бизнесмена деньги и телеграмму с извинениями
Сергей Липатов
Сергей Липатов (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Бывший председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов попросил прощения у вдовы и дочери убитого по его заказу советника главы Министерства путей сообщения Игоря Фоминова в 2002 году, направив им телеграмму, рассказал адвокат Липатова на заседании в Одинцовском городском суде.

«Более 20 лет я хотел попросить у вас прощения, потому что тяжесть этого поступка давила на меня каждый день, но я боялся», — зачитала суду текст телеграммы адвокат. В послании Липатов написал, что не ждет понимания и прощения от родственников убитого Фоминова, так как осознает, что он «причина их боли на всю оставшуюся жизнь». Липатов также направил жене и дочери Фоминова денежные средства в качестве возмещения за причиненный моральный вред.

Вдова убитого бандой Христева бизнесмена рассказала о звонке Якунину
Общество
Сергей&nbsp;Липатов

На вопрос гособвинителя, почему Липатов не сделал этого раньше, тот ответил, что понимание жизни и как нужно вести себя в отношении людей пришло к нему к концу следствия. «Телеграмма — это один из моментов сегодняшних моего волеизъявления и моего понимания жизни. Я понимаю, что я телеграммой дела не исправлю и что я совершил непоправимое», — сказал он.

На заседании защита Липатова приобщила к материалам дела несколько благодарственных писем их подзащитному за благотворительную деятельность от детского приюта и войсковых частей за регулярную поддержку военнослужащих и гуманитарную помощь.

Одинцовский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Липатова. Последний обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом и в убийстве (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, в 2002 году из-за бизнес-конфликта он заказал убийство главы юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника министра путей сообщения Игоря Фоминова. В январе на суде подсудимый признал вину.

По данным следствия, Липатов обратился к бывшему офицеру РУБОП Леониду Ракогону с просьбой найти исполнителя убийства Фоминова. Тот согласился за $200 тыс. и связался с экс-сотрудником ФСБ Олегом Михалевым, который поручил совершение убийства бывшему бойцу спецназа «Витязь» Алексею Чеботареву и банде отставного военного Павла Христева, в которую входили представители силовых органов. Вечером 15 марта 2002 года Фоминов был застрелен у своего дома.

12 февраля суд в закрытом режиме также допросил одного из ключевых свидетелей по уголовному делу — Алексея Чеботарева, выполнившего заказ на убийство Фоминова. В июне тот был приговорен к 15 годам заключения за совершение десяти убийств и двух покушений. Бывший киллер дал показания на десятки своих подельников и в настоящее время находится под госзащитой.

Павел Христев и девять членов его банды, действовавшей с 1998 года, находятся под арестом в ожидании суда присяжных по уголовному делу об убийстве 15 человек.

Чем известен Липатов

Сергей Липатов родился 30 мая 1962 года в Ленинграде. В 1980–1990-х работал в разных коммерческих и государственных структурах, в том числе в Федеральной службе налоговой полиции и в администрации города Сочи.

С 2002 по 2010 год возглавлял оператора связи «ТрансТелеКом», контролируемого РЖД, и был председателем совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив».

После ухода из «ТрансТелеКома» и «Локомотива» вошел в совет директоров Межтрастбанка. В январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у банка. Регулятор объяснил это проведением в банке высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Лицензия была впоследствии отозвана, а банк признан банкротом.

В 2017 году Липатов был фигурантом дела о хищении средств вкладчиков Межтрастбанка, но уголовное преследование против него прекратили из-за недостатка доказательств.

Надежда Сарсания
Сергей Липатов Локомотив убийство суд заказное убийство ФК Локомотив Москва
