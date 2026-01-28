Вдова убитого бандой Христева бизнесмена рассказала о звонке Якунину

Гособвинитель по делу экс-главы «Локомотива» обнародовала показания вдовы убитого в 2002 году советника министра путей сообщения Фоминова. Она рассказала, что раненый муж перед смертью просил позвонить Владимиру Якунину

Сергей Липатов (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

В Одинцовском городском суде Московской области прошло заседание по делу бывшего председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив» и экс-члена совета директоров Межтрастбанка Сергея Липатова.

Липатов обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом и убийстве (ст. 33 ч. 4 и ст. 105 ч. 2 п.п. «ж», «з» УК). Он полностью признал вину по делу об убийстве директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника министра путей сообщения Игоря Фоминова в 2002 году.

На заседании в среду, 28 января, государственный обвинитель огласила показания свидетелей, в том числе жены убитого Фоминова Марины Токоевой. Токоева отказалась от личного присутствия, сославшись на то, что вспоминать пережитое станет для нее стрессом. Государственный обвинитель предоставила суду заявление, в котором Токоева просила огласить данные ею показания в ее отсутствие.

Согласно ее свидетельским показаниям, вечером 15 марта 2002 года она смотрела телевизор и не слышала, как муж вернулся домой. Она всегда оставляла открытым шлагбаум в ожидании его приезда. Токоева увидела мужа, только когда он поравнялся с экраном телевизора. Он быстро стал сбрасывать пиджак и галстук, которые были все в крови, и сообщил жене, что в него стреляли. Он попросил ее вызвать милицию и позвонить Владимиру Ивановичу Якунину (на тот момент первый заместитель министра путей сообщения).

По ее словам, Фоминов сел в кресло и через некоторое время умер. Владимир Якунин, по ее словам, приехал примерно через 40 минут после звонка, «и примерно в это же время с ним приехали сотрудники правоохранительных органов».

По словам вдовы, их семья познакомилась с Якуниным в Нью-Йорке в командировке. В 1999 году они поехали в Санкт-Петербург и позвонили Якунину, и он «был очень рад звонку». С тех пор, по словам потерпевшей, они стали очень близко общаться.

РБК направил запрос с просьбой о комментарии представителю Якунина.

Владимир Якунин родился в 1948 году. Окончил Ленинградский механический институт с дипломом инженера, специалиста по производству и обслуживанию баллистических ракет. Отслужил в Вооруженных силах. Более 20 лет отработал в КГБ СССР. В феврале 2002 года стал первым заместителем министра путей сообщения. В 2003 году после реорганизации Министерства путей сообщения был назначен первым вице-президентом ОАО «Российские железные дороги», а в 2005 году стал президентом РЖД. В августе 2015 года он был отправлен в отставку.

Вдова Игоря Фоминова утверждала, что ее муж не знал о слежке, был накануне убийства спокоен, никакого оружия и средств защиты не имел, завещания не составил. По ее словам, он был очень осторожен профессионально, и если бы кого-то опасался, то не пустил бы ее на дачу или не поехал бы сам.

Гособвинитель зачитала показания, данные еще двумя свидетелями сразу после убийства, до процесса они не дожили. Согласно показаниям одного из сотрудников Министерства путей сообщения Решетникова, Якунин на похоронах Фоминова рассказывал, что предупреждал его о ведущемся наружном наблюдении. Организацией похорон, по словам свидетеля, занималось министерство по поручению Якунина.

Другой свидетель, бывший коллега Фоминова Воронин, согласно озвученным в суде показаниям, сообщил, что тот заметил за собой «наружку», но о деталях не рассказывал.

Также в суд был доставлен Николай Дружков, один из членов банды, который в день убийства, 15 марта 2002 года, следил за Фоминым и сообщил убийцам, когда бизнесмен покинул место работы. Дружков ходатайствовал о закрытии заседания на время его допроса. Судья удовлетворила ходатайство, и в целях «обеспечения безопасности свидетеля» судебный процесс на время допроса было решено закрыть.

По данным следствия, из-за корпоративного конфликта Липатов за $200 тыc. заказал убийство советника министра путей сообщения и директора юрфирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова. 15 марта 2002 года члены банды бывшего военнослужащего Павла Христева, в которую входили сотрудники силовых органов, следили за передвижениями Фоминова. Вечером, когда он ехал к себе на дачу, Христев и член его банды, бывший боец спецназа «Витязь» Алексей Чеботарев остановили машину бизнесмена. Чеботарев произвел не менее четырех выстрелов и ранил Фоминова. Бизнесмен смог убежать от нападавших и умер в своем доме от обширной кровопотери.