Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Министерство здравоохранения России обязало обеспечивать беременным два визита к психологу за период вынашивания ребенка, внеся изменение в порядок оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология». Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов РБК.

Министерство утвердило изменения в порядок оказания медпомощи беременным, чтобы повысить качество и безопасность услуг беременным, роженицам и родильницам. «Важным изменением, внесенным в новый Порядок, является проведение консультации беременной психологом дважды на протяжении беременности», — подчеркнул Климов.

По его словам, такое дополнение позволит обеспечить социальную и психологическую адаптацию беременной, подчеркнуть важные моменты беременности, подготовить женщину к родам.

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» — это утвержденный Минздравом документ, который регламентирует организацию помощи в женских консультациях, перинатальных центрах и стационарах.

Накануне, 26 января, в Минздраве сообщили, что в России установили сроки консультаций беременных у смежных специалистов — их распределили по триместрам, с наибольшим объемом обследований при постановке на учет. По словам Климова, это ускорит диагностику, поможет прогнозировать осложнения и вовремя назначать профилактику.

Кроме того с осени 2025 года в новом порядке медпомощи по акушерству и гинекологии планируется внедрение неинвазивного пренатального тестирования — анализа крови беременной для раннего выявления хромосомных аномалий у плода.