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Бастрыкин поручил разобраться с делом против основателя iSpring

Главе следственного управления по Марий Эл поручено доложить об основаниях возбуждения дела. Предпринимателя Юрия Ускова задержали по делу о мошенничестве с земельными участками, которые были куплены в 2013 году под IT-деревню
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях возбуждения дела против основателя iSpring Юрия Ускова и руководства Оршанского района в Марий Эл.

«Глава ведомства поручил доложить об основаниях возбуждения и ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в Республике Марий Эл», — говорится в сообщении СК. По делу проходят предприниматель и глава Оршанского района, отметили следователи.

Доклад должен представить глава марийского следственного управления Александр Рычков. Исполнение поставили на контроль в центральном аппарате СК.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал на заседании нижней палаты, что поручил комитету по безопасности направить обращение по поводу возбуждения дела «в отношении человека, кто многое сделал, создал школу, ему вспомнили историю 12-летней давности».

Ранее источник «Коммерсанта» и телеграм-канал «Марийская правда» сообщили, что силовики задержали Ускова, а также главу администрации Оршанского района Марий Эл Александра Плотникова и его первого заместителя Ивана Михеева по подозрению в незаконной распродаже земель. Газета пишет, что, по версии следствия, подозреваемые приобретали права собственности на участки по заниженной цене. Ущерб от их действий оценили в 20,5 млн руб.

Источник Forbes рассказал, что речь идет о покупке iSpring на открытых торгах в 2013 году участка под строительство IT-деревни, где возвели семь домов для программистов и одну многоэтажку. Брат предпринимателя Владимир Усков заявил «РИА Новости», что участки приобретались по цене выше рыночной, а прокуратура уже проводила проверку в прошлом году и не нашла нарушений.

Дело завели о мошенничестве организованной группой или в особо крупном размере. По ч. 4 ст. 159 УК грозит до 10 лет лишения свободы.

10 февраля в пресс-службе iSpring сообщили об обысках в офисе. «Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе [Йошкар-Оле]. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать», — говорилось в сообщении. Усков выступал против застройки Дубовой и Сосновой рощ в Йошкар-Оле.

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Александр Бастрыкин Марий Эл предприниматели iSpring Юрий Усков
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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