95% выпускников столичных колледжей находят работу в течение одного года

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные власти отводят ключевую роль развитию среднего профессионального образования, считая его стержневым направлением подготовки будущих специалистов. Благодаря подобному вниманию города выпускники столичных колледжей остаются востребованными на рынке труда, при этом почти 95% из них в течение первого года устраиваются на работу, получая при этом достойный уровень заработной платы. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1» во время открытия нового кулинарного полигона практической подготовки Московского образовательного комплекса «Запад».

По ее словам, правительство города работает над тем, чтобы образовательные программы колледжей соответствовали современным запросам работодателей. «70% учебного процесса носит практический характер, — уточнила вице-мэр. — «Синие воротнички» — это фундамент экономики Москвы. Это быстрый выход на рынок труда, максимально адаптированный под текущие потребности города».

В целях повышения уровня среднего профессионального образования столичные власти максимально вовлекают в учебный процесс работодателей. В частности, партнеры, среди которых уже более 3 тыс. компаний, включая отраслевые холдинги, застройщиков, промышленные заводы, участвуют в создании учебных программ, предоставляют места для практики, а также заключают договоры на дальнейшее трудоустройство со студентами даже на первых курсах.

Отметим, что в пул партнеров правительства Москвы включены предприятия госкорпорации «Ростех», «Сбер», «Газпром», Московский метрополитен, «Мосгортранс», автомобильный завод «Москвич», МОЭК и другие.