 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

95% выпускников столичных колледжей находят работу в течение одного года

Ракова привела статистику трудоустройства выпускников столичных колледжей
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные власти отводят ключевую роль развитию среднего профессионального образования, считая его стержневым направлением подготовки будущих специалистов. Благодаря подобному вниманию города выпускники столичных колледжей остаются востребованными на рынке труда, при этом почти 95% из них в течение первого года устраиваются на работу, получая при этом достойный уровень заработной платы. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1» во время открытия нового кулинарного полигона практической подготовки Московского образовательного комплекса «Запад».

По ее словам, правительство города работает над тем, чтобы образовательные программы колледжей соответствовали современным запросам работодателей. «70% учебного процесса носит практический характер, — уточнила вице-мэр. — «Синие воротнички» — это фундамент экономики Москвы. Это быстрый выход на рынок труда, максимально адаптированный под текущие потребности города».

В целях повышения уровня среднего профессионального образования столичные власти максимально вовлекают в учебный процесс работодателей. В частности, партнеры, среди которых уже более 3 тыс. компаний, включая отраслевые холдинги, застройщиков, промышленные заводы, участвуют в создании учебных программ, предоставляют места для практики, а также заключают договоры на дальнейшее трудоустройство со студентами даже на первых курсах.

Отметим, что в пул партнеров правительства Москвы включены предприятия госкорпорации «Ростех», «Сбер», «Газпром», Московский метрополитен, «Мосгортранс», автомобильный завод «Москвич», МОЭК и другие.

На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

В России второй год подряд продали больше вина, чем водки

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Госдума приняла решение по закону об апартаментах

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
колледж трудоустройство рынок труда студенты Анастасия Ракова образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Путин отошел с заседания из-за международного разговораПолитика, 16:05
В Финляндии начали строить хранилища для горячей водыОбщество, 16:05
Генсек НАТО остался доволен угрозами Трампа РоссииПолитика, 16:04
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:52
Спецпосланник Трампа раскритиковал генсека НАТО из-за расходов его страныПолитика, 15:52
Площадь пожара на складе в Клину достигла 10 тыс. кв. мОбщество, 15:50
Брокер «Сбера» составил портрет российского инвестора-подросткаИнвестиции, 15:49
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В ФАС рост цен на картофель в 2024 году объяснили эффектом низкой базыОбщество, 15:45
Верховный суд признал «Правый сектор» террористической организациейПолитика, 15:45
Спрос россиян на недвижимость за границей в 2024-м упал на четвертьНедвижимость, 15:45
Российские войска вступили в бой с украинскими штурмовиками «Лють»Политика, 15:42
Клубами валит дым: как в Клину горит крупный складОбщество, 15:38
РФС назвал даты матча за Суперкубок и старта нового сезона РПЛСпорт, 15:38
Ротенберг рассказал о дважды терявшем сознание во время игры капитане СКАСпорт, 15:37