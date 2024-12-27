 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минобрнауки поддержало ограничение на прием в вузы из колледжей без ЕГЭ

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Министерство науки и высшего образования России поддержало законопроект, позволяющий поступать из колледжа в вуз без сдачи ЕГЭ только на похожую специальность, сообщает ТАСС.

В действующем варианте закона «Об образовании» нет оговорки о соответствии специальности при поступлении в вуз, и колледжи принимают выпускников по результатам вступительных испытаний, которые определяются вузами. Авторы законопроекта считают, что такой подход не обеспечивает качество поступающих и не мотивирует абитуриентов к выбору одной главной специальности.

В министерстве же отметили, что часто абитуриенты поступают в колледж не для получения знаний по профессии, а для дальнейшего поступления в вузы в обход ЕГЭ на другое направление подготовки.

«Принимая во внимание такие случаи, Минобрнауки поддерживает внесенный законопроект», — пояснили агентству в пресс-службе министерства.

Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ в 2025 году
Общество
Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

По словам представителей ведомства, законопроект позволит не допускать ситуаций, в которых, к примеру, получивший в колледже специальность «сервис и туризм» сможет по упрощенной процедуре поступить в вуз на «лечебное дело» или «биотехнологии».

В пресс-службе заметили, что законопроект особенно актуален в свете роста количества выпускников, которых он коснется. «За последние годы количество выпускников средних специальных учебных заведений, которые решили продолжить обучение в университете сразу после получения среднего профессионального образования, выросло почти в полтора раза — с 132 844 человек в 2020 году до 197 932 в 2024-м», — сказал собеседник агентства.

Законопроект внесла группа депутатов из комитета Госдумы по науке и высшему образованию. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Читайте РБК в Telegram

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобрнауки ЕГЭ колледж вузы
Материалы по теме
Минобрнауки назвало «бытовым инцидентом» драку студентов в Казани
Общество
Дума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
Политика
Комитет Госдумы отклонил проект об альтернативе ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 19:15
Джонсон снялся в украинской новогодней комедииПолитика, 20:43
Под открытым небом: в чем секрет популярности балконов и террасРБК и ПИК, 20:42
В Риге прошли похороны погибшего баскетболиста Яниса ТиммыСпорт, 20:36
Курские власти сообщили об уничтожении еще двух украинских ракетПолитика, 20:33
При столкновении автобуса с лесовозом под Братском погибли два человекаОбщество, 20:25
Винисиус стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer AwardsСпорт, 20:23
Атакованный дроном ТЦ во Владикавказе открылся для посещенияПолитика, 20:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Семь причин ездить на Lada AuraРБК и Автоваз, 20:12
Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи УкраинеПолитика, 20:09
В Белом доме заявили о «первичных признаках», что самолет AZAL был сбитПолитика, 19:54
Сцепка с цифрой: какие сервисы упрощают и ускоряют грузоперевозкиТренды, 19:53
Как увеличить оборот в 10 раз до ₽3 млрд и стать крупным игроком на рынкеРБК и Альфа-Лизинг, 19:37
На вылете из Ливана задержали родственниц Асада с фальшивыми паспортамиПолитика, 19:33
«Куньлунь» забрал из списка отказов КХЛ голкипера «Спартака»Спорт, 19:28