Минобрнауки поддержало ограничение на прием в вузы из колледжей без ЕГЭ
Министерство науки и высшего образования России поддержало законопроект, позволяющий поступать из колледжа в вуз без сдачи ЕГЭ только на похожую специальность, сообщает ТАСС.
В действующем варианте закона «Об образовании» нет оговорки о соответствии специальности при поступлении в вуз, и колледжи принимают выпускников по результатам вступительных испытаний, которые определяются вузами. Авторы законопроекта считают, что такой подход не обеспечивает качество поступающих и не мотивирует абитуриентов к выбору одной главной специальности.
В министерстве же отметили, что часто абитуриенты поступают в колледж не для получения знаний по профессии, а для дальнейшего поступления в вузы в обход ЕГЭ на другое направление подготовки.
«Принимая во внимание такие случаи, Минобрнауки поддерживает внесенный законопроект», — пояснили агентству в пресс-службе министерства.
По словам представителей ведомства, законопроект позволит не допускать ситуаций, в которых, к примеру, получивший в колледже специальность «сервис и туризм» сможет по упрощенной процедуре поступить в вуз на «лечебное дело» или «биотехнологии».
В пресс-службе заметили, что законопроект особенно актуален в свете роста количества выпускников, которых он коснется. «За последние годы количество выпускников средних специальных учебных заведений, которые решили продолжить обучение в университете сразу после получения среднего профессионального образования, выросло почти в полтора раза — с 132 844 человек в 2020 году до 197 932 в 2024-м», — сказал собеседник агентства.
Законопроект внесла группа депутатов из комитета Госдумы по науке и высшему образованию. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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