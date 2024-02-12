В метро Петербурга из-за сбоя списали на 23 руб. больше за поездку

Сегодня при оплате за проезд с «Единой картой петербуржца» списывалось на 23 руб. больше обычного. В пресс-службе метрополитена объяснили это сбоем в работе банковского оборудования

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В петербургском метро произошел сбой в оплате «Единой картой петербуржца» (ЕКП) — на некоторых станциях вместо 47 руб. списывались 70 руб., сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

«При оплате в турникете проезда по ЕКП происходило снятие 70 рублей вместо 47 на некоторых станциях. Информация о проблеме передана в банк. Неисправность устранена. Будет проведен анализ ситуации», — сообщили в Петербургском метрополитене.

«Единая карта петербуржца» выпускается на базе платежной системы «Мир». Ее может оформить любой гражданин России. Стоимость проезда на метро, а также наземном транспорте Санкт-Петербурга (автобусах, троллейбусах и трамваях) при оплате ЕКП будет дешевле, чем при покупке обычного билета. За поездку на наземном транспорте придется заплатить 42 руб. вместо 65 руб., еще на 2 руб. дешевле проезд обойдется, если расплатиться ЕКП, загруженной в смартфон.

В московском транспорте 1 февраля произошел сбой с оплатой проезда банковскими картами, сообщили в банке-эквайере ВТБ. И пообещали, что списанные по ошибке средства вернут автоматически.

Перед этим пользователи соцсетей пожаловались, что на нескольких станциях серой (Серпуховско-Тимирязевская) и зеленой (Замоскворецкая) веток столичного метро при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, хотя деньги на счетах были. Средства с карты списывались в том числе как за несколько поездок, а турникет не открывался, жаловались пассажиры.