В Петербурге на Невском из-за отключения электричества встали троллейбусы
На нескольких улицах Петербурга из-за отключения электричества остановились троллейбусы, сообщила пресс-служба Горэлектротранса.
«В связи с отключением электроэнергии по независящим от предприятия причинам с 09:02 до 09:55 на Невском и Литейном проспектах, а также Кирочной улице была временная приостановка троллейбусного движения», — говорится в сообщении.
В транспортном предприятии добавили, что «ситуация повлияла на трамвайное движение на Литейному мосту». Перебои с электричеством внесли коррективы в работу первого, третьего, пятого, седьмого, восьмого, десятого и других маршрутов.
Утром 13 декабря в Санкт-Петербурге наблюдались семибалльные пробки. Издание «Фонтанка» отмечало, что самая сложная ситуация была в районе Народной улицы и Октябрьской набережной, где скорость движения упала до минимума.
12 декабря перебои с электроэнергией из-за непогоды случились также в Ростовской области, где без света остались 180 тыс. человек. К утру 13 декабря специалистам удалось восстановить снабжение электричеством 80 тыс. граждан. Помимо этого, после осадков в регионе образовался сильный гололед.
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