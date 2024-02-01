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В Москве произошел сбой с оплатой картами в метро и автобусах

Дептранс: в московском транспорте возникли проблемы с оплатой картами
В московском транспорте возникли проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил банк-эквайер ВТБ. Ранее пассажиры метро пожаловались, что при попытке оплаты проезда деньги списываются, но турникеты не открываются
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

При оплате проезда в московском транспорте банковскими картами возникают проблемы, сообщает ВТБ, который является банком-эквайером. Его комментарий приводит столичный дептранс в телеграм-канале.

«Наблюдаются временные перебои с приемом банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте Москвы. Если в проходе по карте отказано, а денежные средства списаны, средства вернутся автоматически в ближайшее время», — говорится в комментарии.

ВТБ сообщил, что работает над устранением проблемы, а пока призвал оплачивать проезд с использованием биометрии, картой «Тройка» или покупать билеты.

В 13:04 мск дептранс сообщил, что оплата проезда банковскими картами в Москве работает штатно. Ведомство заверило, что списанные средства автоматически вернутся пользователям в ближайшее время. «Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента», — заявили РБК в пресс-службе ВТБ.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

О проблемах с оплатой проезда банковскими картами ранее сообщали в Сети, в частности об этом писал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, пассажирам на нескольких станциях серой (Серпуховско-Тимирязевская) и зеленой (Замоскворецкая) веток московского метро при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то что деньги на счетах были.

При этом средства с карты списывались, в том числе как за несколько поездок, а турникет не открывался, рассказывали пассажиры. Сотрудники одной из станций метро подтвердили сбой, отметив, что «такое бывает».

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