В Москве произошел сбой с оплатой картами в метро и автобусах
При оплате проезда в московском транспорте банковскими картами возникают проблемы, сообщает ВТБ, который является банком-эквайером. Его комментарий приводит столичный дептранс в телеграм-канале.
«Наблюдаются временные перебои с приемом банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте Москвы. Если в проходе по карте отказано, а денежные средства списаны, средства вернутся автоматически в ближайшее время», — говорится в комментарии.
ВТБ сообщил, что работает над устранением проблемы, а пока призвал оплачивать проезд с использованием биометрии, картой «Тройка» или покупать билеты.
В 13:04 мск дептранс сообщил, что оплата проезда банковскими картами в Москве работает штатно. Ведомство заверило, что списанные средства автоматически вернутся пользователям в ближайшее время. «Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента», — заявили РБК в пресс-службе ВТБ.
О проблемах с оплатой проезда банковскими картами ранее сообщали в Сети, в частности об этом писал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, пассажирам на нескольких станциях серой (Серпуховско-Тимирязевская) и зеленой (Замоскворецкая) веток московского метро при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то что деньги на счетах были.
При этом средства с карты списывались, в том числе как за несколько поездок, а турникет не открывался, рассказывали пассажиры. Сотрудники одной из станций метро подтвердили сбой, отметив, что «такое бывает».
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