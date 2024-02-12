 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Снявших скальп с жителя Электростали приговорили к 3,5 годам колонии

Снявшие скальп с жителя Электростали из-за цвета волос получили 3,5 лет колонии
Двух хулиганов, снявших скальп с прохожего в Электростали за его зеленый ирокез, приговорили к трем с половиной годам заключения. Оба фигуранта вину признали
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд в Электростали приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима двух мужчин, снявших скальп с 19-летнего прохожего из-за его зеленого ирокеза, сообщила пресс-служба подмосковного ГСУ СК.

Уголовное дело было возбуждено по пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, из хулиганских побуждений и с применением оружия) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия). Максимальное наказание по первой статье предусмотрено в виде семи лет, по второй — пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 9 июля 2023 года на улице Спортивная в Электростали. По версии следствия, фигуранты во время распития спиртного и «из хулиганских побуждений» вступили в конфликт с двумя молодыми людьми, проходившими мимо. Одному из них, 19-летнему Юрию Маркову, нанесли ножом скальпированные раны волосистой части головы и обрили наголо, что нанесло вред здоровью средней тяжести. После этого подсудимые скрылись, пострадавшему вызвали скорую помощь прохожие, ему предстоит несколько операций.

Суд арестовал обвиняемых в снятии скальпа с юноши в Электростали
Общество
Фото:mosoblproc / Telegram
Нападавших задержали спустя два дня, один из них скрывался в Калужской области. Вторым оказался житель Коми 1999 года рождения. В прокуратуре Московской области сообщили, что «вину в содеянном оба признали». Один из них объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения, а второй заявил: «Думал, он [второй фигурант дела] приколется там как-нибудь, напугает их, а он начал отрезать ему челку».

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Московская область Электросталь суд поножовщина хулиганство
Материалы по теме
Суд арестовал обвиняемых в снятии скальпа с юноши в Электростали
Общество
СК попросил арестовать срезавших скальп с парня в Электростали
Общество
В Электростали молодому человеку с зеленым ирокезом срезали скальп
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 17:18
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 17:54
Новый смартфон от Solana Mobile собрал 100 тыс. предзаказов за месяц Крипто, 17:53
В Алтайском крае нашли подростков, слепивших фаллос из снега у мемориала Общество, 17:46
Расмуссен упрекнул Запад из-за нерешительности по санкциям против России Политика, 17:40
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы Общество, 17:38
Чем опасно дальнейшее продвижение израильской армии на юг сектора Газа Политика, 17:33
В Ленинградской области запретили мероприятия вне помещений из-за дронов Политика, 17:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Вторая российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Дохе Спорт, 17:23
Военная операция на Украине. Карта на 12 февраля Политика, 17:19
Путин заявил о росте российского ВВП на 3,6% в 2023 году Экономика, 17:19
Против Ивлеевой и Евтушенкова подали иск на $1 млрд Политика, 17:14
Власти оценили инвестиции в комплексные проекты Москвы в ₽15 трлн Недвижимость, 17:09
ВСУ обстреляли белгородские села Козинка и Новая Таволжанка Политика, 17:08
Снявших скальп с жителя Электростали приговорили к 3,5 годам колонии Общество, 17:07