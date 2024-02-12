Снявших скальп с жителя Электростали приговорили к 3,5 годам колонии
Суд в Электростали приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима двух мужчин, снявших скальп с 19-летнего прохожего из-за его зеленого ирокеза, сообщила пресс-служба подмосковного ГСУ СК.
Уголовное дело было возбуждено по пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, из хулиганских побуждений и с применением оружия) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия). Максимальное наказание по первой статье предусмотрено в виде семи лет, по второй — пяти лет лишения свободы.
Инцидент произошел 9 июля 2023 года на улице Спортивная в Электростали. По версии следствия, фигуранты во время распития спиртного и «из хулиганских побуждений» вступили в конфликт с двумя молодыми людьми, проходившими мимо. Одному из них, 19-летнему Юрию Маркову, нанесли ножом скальпированные раны волосистой части головы и обрили наголо, что нанесло вред здоровью средней тяжести. После этого подсудимые скрылись, пострадавшему вызвали скорую помощь прохожие, ему предстоит несколько операций.
задержали спустя два дня, один из них скрывался в Калужской области. Вторым оказался житель Коми 1999 года рождения. В прокуратуре Московской области сообщили, что «вину в содеянном оба признали». Один из них объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения, а второй заявил: «Думал, он [второй фигурант дела] приколется там как-нибудь, напугает их, а он начал отрезать ему челку».
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе