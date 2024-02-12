Снявших скальп с жителя Электростали приговорили к 3,5 годам колонии

Двух хулиганов, снявших скальп с прохожего в Электростали за его зеленый ирокез, приговорили к трем с половиной годам заключения. Оба фигуранта вину признали

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд в Электростали приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима двух мужчин, снявших скальп с 19-летнего прохожего из-за его зеленого ирокеза, сообщила пресс-служба подмосковного ГСУ СК.

Уголовное дело было возбуждено по пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, из хулиганских побуждений и с применением оружия) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия). Максимальное наказание по первой статье предусмотрено в виде семи лет, по второй — пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 9 июля 2023 года на улице Спортивная в Электростали. По версии следствия, фигуранты во время распития спиртного и «из хулиганских побуждений» вступили в конфликт с двумя молодыми людьми, проходившими мимо. Одному из них, 19-летнему Юрию Маркову, нанесли ножом скальпированные раны волосистой части головы и обрили наголо, что нанесло вред здоровью средней тяжести. После этого подсудимые скрылись, пострадавшему вызвали скорую помощь прохожие, ему предстоит несколько операций.