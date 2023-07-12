Суд арестовал обвиняемых в снятии скальпа с юноши в Электростали

Суд отправил под арест обвиняемых в снятии скальпа с юноши с ирокезом в Электростали

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Суд на два месяца арестовал двоих мужчин, напавших на молодого человека в подмосковном городе Электросталь и снявших с него скальп из-за зеленого ирокеза. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета по Московской области.

Оба подозреваемых арестованы на два месяца, до 10 сентября. «В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий», — отметили в управлении.

Один из нападавших признал свою вину и заявил, что готов помочь пострадавшему материально. По информации прокуратуры Московской области, «вину в содеянном оба признали», причем один из подозреваемых просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а второй не возражал против ходатайства следствия. По решению прокурора Электростали уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственный отдел ГСУ СК по Московской области.

Ранее следователи попросили суд арестовать подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении травм. Уголовное дело возбудили по пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, из хулиганских побуждений и с применением оружия) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия). Максимальное наказание по первой статье — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.

Конфликт произошел 9 июля на улице Спортивная в Электростали. Подозреваемые нанесли юноше ножом скальпированные раны волосистой части головы. Пострадавшего зовут Юрий Марков, ему предстоит несколько операций. Один из напавших объяснил свой поступок алкогольным опьянением, а второй рассказал, что в день нападения они выпивали и к ним подошли двое молодых людей с длинными волосами. После этого его друг попросил его сбегать за ножом. Второй обвиняемый «думал, он приколется там как-нибудь, напугает их», а он «начал отрезать ему челку».

После этого двое мужчин обрили Маркова налысо, задев кожу, и скрылись. Прохожие вызвали молодому человеку скорую помощь.