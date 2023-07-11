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МВД показало кадры задержания напавших на юношу с ирокезом в Электростали

МВД показало кадры задержания подозреваемых в снятии скальпа с юноши с ирокезом

МВД показало кадры задержания напавших на юношу с ирокезом в Электростали
Video

МВД России опубликовало видео задержания подозреваемых в нападении на юношу с зеленым ирокезом в подмосковном городе Электросталь.

По данным подмосковной прокуратуры, нападение произошло вечером 9 июля на улице Спортивной. Между двумя мужчинами и молодым человеком произошел конфликт из-за цвета его волос. Телеграм-канал Mash пишет, что поводом стал зеленый ирокез.

Мужчины решили отрезать юноше волосы и в результате «нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы». Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Первого подозреваемого в нападении задержали в Электростали 10 июля, им оказался житель Коми 1999 года рождения. Второго подозреваемого задержали на следующий день, как рассказали в МВД, он скрывался на территории Обнинска в Калужской области.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК) и об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 112 УК). Максимальное наказание по первой — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет. В МВД отметили, что предварительное расследование дела продолжается.

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Теги
МВД Электросталь Московская область задержание
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