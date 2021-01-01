В Минпросвещения заявили о сокращении бумажной нагрузки учителей

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Министерство просвещения направит во все регионы список отчетной документации, ограничивающий бюрократическую нагрузку на учителей до четырех документов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Документ подготовлен совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и является частью плановой масштабной работы министерства по повышению престижа педагогической профессии, ее совершенствованию», — говорится в сообщении.

Количество обязательной документации для школы сокращается до четырех единиц: основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела учеников.

В министерстве отметили, что ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в обязанности учителя или классного руководителя. Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты, пояснили в ведомстве.