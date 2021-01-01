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В Минпросвещения заявили о сокращении бумажной нагрузки учителей

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Министерство просвещения направит во все регионы список отчетной документации, ограничивающий бюрократическую нагрузку на учителей до четырех документов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Документ подготовлен совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и является частью плановой масштабной работы министерства по повышению престижа педагогической профессии, ее совершенствованию», — говорится в сообщении.

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Количество обязательной документации для школы сокращается до четырех единиц: основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела учеников.

В министерстве отметили, что ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в обязанности учителя или классного руководителя. Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты, пояснили в ведомстве.

В конце января 2019 года Минпросвещения предложило снизить административную нагрузку на учителей, связанную с подготовкой отчетов и других документов. Ведомство предлагало передать эту обязанность в ведение федеральных органов власти.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Аналогичный вопрос рассматривался еще в декабре 2015 года на заседании Госсовета под руководством Владимира Путина. Тогда глава государства поручил правительству принять меры по уменьшению нагрузки учителей, связанной с работой с документами.

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