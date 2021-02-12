Суд взыскал с ОАК ₽150 млн по иску Минобороны вместо ₽49,7 млрд

Военные требовали с компании 49 млрд руб., но суд признал несоразмерность этой суммы последствиям невыполнения контракта на ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. В ОАК объясняли, что задержали ремонт из-за санкций, осложнивших поставки

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к компании «ОАК-Транспортные самолеты» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК — «Ростеха») о взыскании неустойки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Заседание прошло 11 февраля. Как пишут «РИА Новости» и «Интерфакс», министерство требовало от компании 49,7 млрд руб. за нарушение сроков выполнения госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт самолетов. В итоге суд и взыскал с ответчика только 150 млн руб. в качестве неустойки.

Как передало госагентство, представители «ОАК-Транспортные самолеты» объяснили задержку выполнения контракта антироссийскими санкциями, которые значительно усложнили поставки комплектующих. Из-за этого ответчику пришлось использовать обходные логистические схемы, что и повлекло задержки.

Представители Минобороны на суде заявляли, что у подрядчика был достаточный запас запчастей и оборудования для выполнения контракта, а задержки происходили исключительно по вине «дочки» ОАК. В связи с этим арбитраж не стал признавать форс-мажором сложившуюся политическую и экономическую ситуацию, но согласился снизить размер неустойки, поскольку она несоразмерна с последствиями невыполнения контракта в срок.