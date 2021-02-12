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Суд взыскал с ОАК ₽150 млн по иску Минобороны вместо ₽49,7 млрд

Военные требовали с компании 49 млрд руб., но суд признал несоразмерность этой суммы последствиям невыполнения контракта на ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. В ОАК объясняли, что задержали ремонт из-за санкций, осложнивших поставки
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к компании «ОАК-Транспортные самолеты» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК — «Ростеха») о взыскании неустойки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Заседание прошло 11 февраля. Как пишут «РИА Новости» и «Интерфакс», министерство требовало от компании 49,7 млрд руб. за нарушение сроков выполнения госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт самолетов. В итоге суд и взыскал с ответчика только 150 млн руб. в качестве неустойки.

Минобороны увеличило сумму иска к ОАК почти до 50 млрд руб.
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Как передало госагентство, представители «ОАК-Транспортные самолеты» объяснили задержку выполнения контракта антироссийскими санкциями, которые значительно усложнили поставки комплектующих. Из-за этого ответчику пришлось использовать обходные логистические схемы, что и повлекло задержки.

Представители Минобороны на суде заявляли, что у подрядчика был достаточный запас запчастей и оборудования для выполнения контракта, а задержки происходили исключительно по вине «дочки» ОАК. В связи с этим арбитраж не стал признавать форс-мажором сложившуюся политическую и экономическую ситуацию, но согласился снизить размер неустойки, поскольку она несоразмерна с последствиями невыполнения контракта в срок.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

В ОАК сообщили об изучении информации о новых санкциях США
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Тяжба военного ведомства с ОАК тянется с ноября 2018 года. Изначально министерство обратилось в суд с требованием взыскать с компании неустойку в 5,3 млрд руб. по контракту 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС. Позже сумма исковых требований неоднократно увеличивалась.

К августу 2019 года она составила почти 50 млрд руб. Суд принял во внимание дополнительные документы, предоставленные Минобороны — акты сдачи-приемки выполненных работ, в связи с чем сумма иска составила 49,69 млрд руб.

Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ламова
суд ОАК Минобороны неустойка
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