В ОАК сообщили об изучении информации о новых санкциях США

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изучают сообщения СМИ о возможных новых санкциях США в отношении некоторых российских предприятий гражданского авиастроения. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе корпорации.

«Наши специалисты изучают информацию, появившуюся в СМИ. Реализация ключевых гражданских программ продолжается», — отметил представитель ОАК.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на попавший в распоряжение агентства проект документа сообщило, что под новые американские санкции могут впервые попасть ведущие российские госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», а также более десяти предприятий гражданского авиастроения.

Согласно проекту, космические и атомные предприятия могут быть включены в черный список, в который уже входят частные китайские компании, сотрудничающие с военными КНР. Вашингтон с 11 января 2021 года запретит своим гражданам и организациям инвестировать в компании, которые внесены в этот перечень.