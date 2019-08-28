Минобороны увеличило сумму иска к ОАК почти до 50 млрд руб.

Минобороны увеличило сумму иска к ОАК почти до 50 млрд руб.

Увеличение исковых требований более чем втрое ведомство объяснило внесением дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сумма исковых требований Минобороны России к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) о взыскании неустойки увеличена более чем втрое — с 15,5 млрд руб. до 49,7 млрд руб., сообщает «РИА Новости».

«С учетом имеющихся дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании, <…> увеличиваем исковые требования. Общая сумма неустойки, подлежащая взысканию, составила 49 млрд 690 млн 738 тыс. 515 руб. 96 коп.», — заявил представитель Минобороны в Арбитражном суде Москвы, где рассматривается дело.

Суд принял уточненные исковые требования к рассмотрению.

В ноябре 2018 года Минобороны подало иск о взыскании с ОАК 5,353 млрд руб. в качестве неустойки по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС. Позднее сумма исковых требований была увеличена.

В декабре 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с авиастроительного завода «Авиакор» (подконтролен предпринимателю Олегу Дерипаске) 1,3 млрд руб. неотработанного аванса в пользу Минобороны. В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Авиакора» по иску Минобороны 371,4 млн руб.

