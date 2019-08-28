Минобороны увеличило сумму иска к ОАК почти до 50 млрд руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,72 +0,28 EUR Бирж. 73,90 +0,21 Brent 60,47 +3,02% USD Нал. 67,10 66,28 EUR Нал. 74,37 73,55 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1077 -0,0013 BTC/USD Бирж. 10 185,00 0 IMOEX 2 672,07 +0,48% RTSI 1 261,62 +0,24% DJIA 25 776,65 -0,47% Nasdaq 7 823,96 -0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,86%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+75,85%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,71%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,86%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+75,85%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,71%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,7%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 13:41
Со всеми допущениями: что нужно изменить в избирательном законодательстве Мнение, 16:06 «Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве Бизнес, 16:06 ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на «Дружбе» Бизнес, 16:01 Захарова назвала освобождение Вышинского первым шагом к справедливости Общество, 15:57 «Роскосмос» назвал «принципиальное решение» о полетах на кораблях США Общество, 15:55 Герасимов впервые после разрыва ДРСМД поговорил с главой Военкома НАТО Политика, 15:52 Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия Политика, 15:46 Игрока «Спартака» вызвали в молодежку из-за травмы подопечного Карпина Спорт, 15:46 Эксперт — о медтуризме и лечении рака в России и за рубежом Стиль, 15:41 Синоптики предупредили о заморозках в нескольких российских регионах Общество, 15:39 Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за вызванных ливнями селей и паводков Общество, 15:36 На Чукотке объяснили отсутствие дефицита мужчин в регионе Общество, 15:33 Новые грани: как технологии меняют алмазный рынок Pro, 15:31 Двукратного победителя Кубка Англии исключили из футбольной лиги за долги Спорт, 15:25
Бизнес ,  
0 
Минобороны увеличило сумму иска к ОАК почти до 50 млрд руб.
Увеличение исковых требований более чем втрое ведомство объяснило внесением дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сумма исковых требований Минобороны России к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) о взыскании неустойки увеличена более чем втрое — с 15,5 млрд руб. до 49,7 млрд руб., сообщает «РИА Новости».

«С учетом имеющихся дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании, <…> увеличиваем исковые требования. Общая сумма неустойки, подлежащая взысканию, составила 49 млрд 690 млн 738 тыс. 515 руб. 96 коп.», — заявил представитель Минобороны в Арбитражном суде Москвы, где рассматривается дело.

Суд принял уточненные исковые требования к рассмотрению.

В ноябре 2018 года Минобороны подало иск о взыскании с ОАК 5,353 млрд руб. в качестве неустойки по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС. Позднее сумма исковых требований была увеличена.

В декабре 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с авиастроительного завода «Авиакор» (подконтролен предпринимателю Олегу Дерипаске) 1,3 млрд руб. неотработанного аванса в пользу Минобороны. В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Авиакора» по иску Минобороны 371,4 млн руб.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: ОАК, Минобороны
Материалы по теме
Суд взыскал с компании Дерипаски 1,3 млрд руб. в пользу Минобороны
Бизнес
Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter