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Путин присвоил звание Героя Труда главному эндокринологу России

Главному эндокринологу Минздрава России Ивану Дедову присвоено звание Героя Труда. Ранее он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Иван Дедов
Иван Дедов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии (НМИЦЭ), главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов стал Героем Труда. Указ о присвоении ученому «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» этого звания подписал 12 февраля президент России Владимир Путин.

Дедов — автор более 770 научных работ, в том числе 75 монографий, руководств, учебников, атласов. В 2011–2013 годах был президентом Российской академии медицинских наук, в настоящее время член президиума Российской академии наук. Ранее был награжден орденами Дружбы (1994) и Почета (2013), а в 2013 году стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (награду первой степени получил за «за выдающиеся заслуги в области медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность»).

На сайте НМИЦЭ отмечается, что под руководством Дедова за последние три года для регионов России подготовлено свыше 1,5 тыс. врачей, а научная деятельность самого ученого посвящена фундаментальным и прикладным проблемам эндокринологии, в том числе разработке новейших технологий в диагностике и в лечении сахарного диабета.

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Указ о введении в России звания Героя Труда Путин подписал в марте 2013 года, объяснив решение необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».

Медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре располагается рельефный герб Российской Федерации. Оборотная сторона имеет гладкую поверхность, в центре находится выпуклая надпись: «Герой Труда Российской Федерации». Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой, внутренняя часть которой обтянута шелковой лентой, раскрашенной в цвета российского флага.

Ранее этой награды были удостоены дирижер Валерий Гергиев, певец Иосиф Кобзон, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, супруга миллиардера Алишера Усманова Ирина, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, худрук театра «Современник» Галина Волчек, предприниматель Аркадий Ротенберг и другие.

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Указом от 12 февраля орденов удостоен ряд других лиц, в том числе:

  • вице-президент компании ЛУКОЙЛ Максим Дондэ — ордена Почета;
  • губернатор Новосибирской области Андрей Травников — ордена Дружбы;
  • замминистра иностранных дел Михаил Богданов — ордена Александра Невского;
  • постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин — ордена Дружбы.
Автор
Евгений Калюков
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