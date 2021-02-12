Путин присвоил звание Героя Труда главному эндокринологу России

Главному эндокринологу Минздрава России Ивану Дедову присвоено звание Героя Труда. Ранее он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Иван Дедов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии (НМИЦЭ), главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов стал Героем Труда. Указ о присвоении ученому «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» этого звания подписал 12 февраля президент России Владимир Путин.

Дедов — автор более 770 научных работ, в том числе 75 монографий, руководств, учебников, атласов. В 2011–2013 годах был президентом Российской академии медицинских наук, в настоящее время член президиума Российской академии наук. Ранее был награжден орденами Дружбы (1994) и Почета (2013), а в 2013 году стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (награду первой степени получил за «за выдающиеся заслуги в области медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность»).

На сайте НМИЦЭ отмечается, что под руководством Дедова за последние три года для регионов России подготовлено свыше 1,5 тыс. врачей, а научная деятельность самого ученого посвящена фундаментальным и прикладным проблемам эндокринологии, в том числе разработке новейших технологий в диагностике и в лечении сахарного диабета.

Указ о введении в России звания Героя Труда Путин подписал в марте 2013 года, объяснив решение необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».