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Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста фигурантам кокаинового дела

Уничтожение крупной партии наркотиков, обнаруженной в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, 21 августа 2018 г.
Уничтожение крупной партии наркотиков, обнаруженной в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, 21 августа 2018 г. (Фото: Claudio Santisteban / Zuma / ТАСС)

Московский городской суд отменил решение о продлении срока ареста фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины, вынесенное Солнцевским районным судом, сообщил РБК адвокат одного из них Абубакар Вадаев. По его словам, такое решение было принято Мосгорсудом еще 25 мая.

20 апреля районный суд продлил арест фигурантам дела до 6 августа 2020 года. Однако Мосгорсуд в ходе рассмотрения апелляционных жалоб счел нарушением то, что во время продления стражи 20 апреля сами обвиняемые в заседании не участвовали — ни лично, ни посредством видео-конференц-связи, уточнил Вадаев. Он назвал это «наглым, бессовестным игнорированием норм уголовно-процессуального закона и нарушением права на защиту, предусмотренного и Конституцией, и международным правом».

В сообщении Мосгорсуда отмечается, что после отмены решения Солнцевского суда дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд. При этом меру пресечения в отношении арестованных менять не стали — они останутся под стражей как минимум до 25 июня 2020 года.

Как сжигали 389 кг кокаина из российского посольства в Аргентине
Фотогалерея 
<p>В феврале 2018 года <a href="https://www.rbc.ru/society/30/07/2018/5b5efc039a7947d566e05d59?from=materials_on_subject">стало известно</a> о найденных на территории российского посольства в Аргентине 12 чемоданах с 389&nbsp;кг кокаина. В ходе спецоперации были найдены контрабандисты, которые занимались переправкой наркотиков в Россию.</p>

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории школы при российском посольстве в Аргентине рассказала в феврале министр безопасности страны Патриция Буллрич. В декабре 2016 года посол России Виктор Коронелли передал ей информацию о наркотике; чемоданы с ним оснастили GPS-датчиками, а их наполнили мукой. Только через год груз был переправлен в Россию под контролем спецслужб, чтобы раскрыть всю цепочку контрабандистов. Для переправки кокаина использовался борт специального летного отряда (СЛО) «Россия».

Следственный департамент МВД России считает, что кокаин принадлежал предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку, который с помощью российских сообщников планировал в дальнейшем перепродать его в Европе. В Москве были арестованы трое обвиняемых по кокаиновому делу: это бывший завхоз посольства Али Абянов, которому Ковальчук, по версии следствия, оставил груз на хранение и поручил организовать его отправку в Россию, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которых задержали, когда они пришли за грузом на склад МИДа в Москве.

Теги: Мосгорсуд
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