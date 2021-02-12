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Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

Нововведение связано с игроками «Манчестер Юнайтед», которые после проигрыша в матче столкнулись с расистскими оскорблениями в интернете. Instagram собирается за подобные сообщения в Direct бессрочно удалять профили
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram будет удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные сообщения в личных переписках, ранее за это можно было получить только временный бан. Об ужесточении правил говорится в блоге социальной сети.

«Теперь, если кто-то продолжит отправлять непозволительные сообщения, мы отключим его учетную запись», — отмечается в сообщении.

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Как указало руководство сети, прежде за оскорбления в Direct пользователю могли отключить возможность переписываться на некоторое время. Администрация приложения уточнила, что под оскорбительные высказывания, в частности подпадают сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности.

В Instagram отметили, что контролировать происходящее в частных диалогах сложнее, чем отслеживать нежелательные комментарии под постами. Компания пояснила, что при этом не собирается нарушать права человека и тайну переписки.

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Фото:Jeff Chiu / AP

Администрация также собирается помочь пользователям, дав им право сразу отключать возможность получения личных сообщения со страниц, на которые они не подписаны. Сейчас эта функция доступна для корпоративных аккаунтов и профилей с большим числом читателей. По информации приложения, именно они, как правило, получают наибольшее число враждебных сообщений от незнакомцев.

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«Мы стремимся делать все возможное, чтобы бороться с ненавистью и расизмом на нашей платформе, но мы также знаем, что эти проблемы больше, чем мы», — добавляется в сообщении. Социальная сеть попросила поддержать ее усилия другие компании и неправительственные организации.

Ужесточение правил спровоцировала волна расистских оскорблений в интернете против игроков британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Команда в конце января проиграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

Instagram выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами Великобритании в борьбе с разжиганием ненависти. Компания готова ответить на их запросы в связи со случившимся, если они будут юридически законы и не затронут права пользователей.

Ранее представитель компании Facebook (владелец Instagram) пояснял РБК, что сообщения, которые не нарушают правила, все равно могут получить в Instagram маркировку о «неприемлемости контента». Она не ограничивает доступ пользователей к материалу, но заранее предупреждает, что он может быть «тяжелым для восприятия». По мнению компании, это способствует безопасности общества и развитию значимых обсуждений.

Такой комментарий представитель Facebook дал в связи с заявлением супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки, она пожаловалась, что Instagram по непонятным причинам маркировал таким образом ее Stories. Какое именно видео оказалось потенциально неприемлемым, Навка не уточнила, ранее она выкладывала несколько роликов с критикой проходящих в России несанкционированных протестов.

Автор
Анна Громова
Instagram санкции оскорбления блокировка
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