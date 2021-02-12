Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

Нововведение связано с игроками «Манчестер Юнайтед», которые после проигрыша в матче столкнулись с расистскими оскорблениями в интернете. Instagram собирается за подобные сообщения в Direct бессрочно удалять профили

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram будет удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные сообщения в личных переписках, ранее за это можно было получить только временный бан. Об ужесточении правил говорится в блоге социальной сети.

«Теперь, если кто-то продолжит отправлять непозволительные сообщения, мы отключим его учетную запись», — отмечается в сообщении.

Как указало руководство сети, прежде за оскорбления в Direct пользователю могли отключить возможность переписываться на некоторое время. Администрация приложения уточнила, что под оскорбительные высказывания, в частности подпадают сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности.

В Instagram отметили, что контролировать происходящее в частных диалогах сложнее, чем отслеживать нежелательные комментарии под постами. Компания пояснила, что при этом не собирается нарушать права человека и тайну переписки.