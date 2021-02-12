Переболевшие коронавирусом россияне изменили отношение к болезни

Больше четверти россиян, которые не сталкивались с болезнью, уверены, что опасность вируса преувеличена. А вот перенесшие коронавирус россияне оценивают его опасность серьезнее

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Переболевшие COVID-19 россияне, а также те, у кого болели родные, оценивают опасность инфекции выше, чем те, кто с вирусом пока не сталкивался. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Результаты исследования есть у РБК.

COVID-19 — это «скорее тяжелая болезнь с серьезными последствиями»: такого мнения придерживаются 45% опрошенных россиян. Чаще об этом говорят те, кто уже перенес коронавирус и у кого болели родные (59%). Среди тех, кто сам не болел, однако наблюдал течение болезни у родственников, в этом убеждены 54% россиян. А вот среди не болевших COVID-19 респондентов такой вариант ответа выбрали только 40%.

При этом женщины относятся к опасности коронавируса серьезнее мужчин. Тяжелым заболеванием с серьезными последствиями COVID-19 назвали 48% женщин и 43% мужчин.

Совсем другого мнения о коронавирусе («скорее заболевание, опасность которого преувеличивают»), придерживается больше четверти россиян (28%). По их мнению, как отмечают аналитики SuperJob, от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирает не меньшее число людей. Среди болевших вместе с родными такое суждение поддерживают 24%, среди не сталкивавшихся с COVID-19 — 31%.