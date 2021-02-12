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Пандемия коронавируса ,  
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Переболевшие коронавирусом россияне изменили отношение к болезни

Больше четверти россиян, которые не сталкивались с болезнью, уверены, что опасность вируса преувеличена. А вот перенесшие коронавирус россияне оценивают его опасность серьезнее
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Переболевшие COVID-19 россияне, а также те, у кого болели родные, оценивают опасность инфекции выше, чем те, кто с вирусом пока не сталкивался. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Результаты исследования есть у РБК.

COVID-19 — это «скорее тяжелая болезнь с серьезными последствиями»: такого мнения придерживаются 45% опрошенных россиян. Чаще об этом говорят те, кто уже перенес коронавирус и у кого болели родные (59%). Среди тех, кто сам не болел, однако наблюдал течение болезни у родственников, в этом убеждены 54% россиян. А вот среди не болевших COVID-19 респондентов такой вариант ответа выбрали только 40%.

При этом женщины относятся к опасности коронавируса серьезнее мужчин. Тяжелым заболеванием с серьезными последствиями COVID-19 назвали 48% женщин и 43% мужчин.

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Фото:Kirsty Wigglesworth / AP

Совсем другого мнения о коронавирусе («скорее заболевание, опасность которого преувеличивают»), придерживается больше четверти россиян (28%). По их мнению, как отмечают аналитики SuperJob, от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирает не меньшее число людей. Среди болевших вместе с родными такое суждение поддерживают 24%, среди не сталкивавшихся с COVID-19 — 31%.

Кроме того, исследователи узнали отношение россиян к мерам против распространения эпидемии, принимаемым правительством. Треть опрошенных (32%) уверены, что антиковидные меры достаточны. По сравнению с исследованиями прошлого года этот показатель вырос. В апреле усилиями властей были удовлетворены 26% россиян, а в октябре — 27%.

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А вот больше четверти россиян (28%) убеждены, что принимаемых мер не хватает. Как отмечают аналитики SuperJob, в комментариях они напоминают о возможности заражения множества людей на массовых мероприятиях. Среди тех, кто еще не болел, но уже оценил тяжесть и последствия болезни у близких, это мнение разделяют 35%, а среди переболевших вместе с родными — 34%. Кстати, популярность такого суждения по сравнению с прошлым годом пошла вниз. В апреле так отвечали 40% россиян, а в октябре — 31%.

Об избыточности принимаемых правительством мер заявили 18% россиян. В апреле 2020 года так же считали 15% опрошенных, а в октябре — 16%.

Исследование SuperJob проводил с 4 по 9 февраля в 541 населенном пункте из всех округов страны. Были опрошены 3 тыс. человек старше 18 лет.

В начале сентября свой интернет-опрос провела Высшая школа экономики. Согласно его результатам, 43,4% россиян оказались коронаскептиками. К ним отнесли и тех, кто уверен, что опасность болезни преувеличена, а также тех, кто убежден, что никакой эпидемии нет (и что это выдумки заинтересованных лиц). При этом в начале распространения пандемии, 19 марта, доля высказывавших такое мнение была значительно ниже (26,3%). Минимум, по данным ВШЭ, был отмечен 20 апреля: тогда в опасности коронавируса и наличии эпидемии сомневались 20,9% респондентов.

Тогда же НИУ ВШЭ выяснил, что почти половина россиян (45,6%) не собираются делать прививку против COVID-19. Из них 24,6% планировали следить за результатами массовых вакцинаций на предмет эффективности, еще 25% из числа отказавшихся — противники любых прививок.

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Фото:Enric Fontcuberta / EPA / ТАСС

ВЦИОМ обнародовал результаты своего исследования в конце декабря, после начала масштабной вакцинации. Социологи сообщили, что сделать прививку готовы 38% россиян. Не планировали вакцинироваться 52% респондентов, большинство из них — молодые люди от 25 до 34 лет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Максим Ярыгин
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