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МВД предложило круглосуточно следить за местами массового скопления людей

В ведомстве заверяют, что непрерывное видеонаблюдение и хранение полученных данных на территории всех регионов не потребует дополнительных бюджетных расходов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в постановление правительства об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. В документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается установить непрерывное видеонаблюдение за обстановкой в таких местах на территории всех регионов России.

Также предлагается хранить полученные данные в течение 30 дней и организовать информационное взаимодействие с региональными подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В пояснительной записке к документу указывается, что реализация поправок не потребует выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета.

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В прошлом году жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд с требованием признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Объясняла она это опасениями, что персональная информация будет доступна третьим лицам.

Суд с доводами Поповой не согласился. В его решении было указано, что технология не позволит устанавливать личность, поскольку у Единого центра хранения данных нет биометрической информации о гражданах. Запись позволяет лишь сравнить изображения лица с фотографиями, которые есть в распоряжении правоохранительных органов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: видеонаблюдение
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