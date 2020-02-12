Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
В Амурской области сошли с путей семь вагонов грузового поезда Общество, 22:01 Эксперты оценили предложение разрешить ГИБДД отменять итоги техосмотра Общество, 21:55 Теннисистка Кузнецова вылетела с турнира в Санкт-Петербурге Спорт, 21:52 ФСИН начала проверку из-за фотографий застолья с убийцей Немцова Общество, 21:50 Глава фракции «Слуга народа» заявил о хронической усталости Зеленского Общество, 21:41 Состояние самых богатых людей в мире превысило $26 трлн Общество, 21:29 Киев на переговорах в Минске передал уточненный список лиц для обмена Политика, 21:28 ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ Спорт, 21:13 В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ Бизнес, 21:13 Адвокат показал фото разрешения на ношение оружия экс-сотрудника ФСИН Общество, 21:08 В Мурманской области на руднике «Фосагро» произошел пожар Общество, 20:48 Суицид экс-главы управления ФСИН в суде. Что известно о деле Свиридова Общество, 20:45 «Ростов» подписал контракт с вратарем «Зенита» Спорт, 20:39 Полиция назвала основную версию гибели российских бизнесменов в Испании Общество, 20:31
Убийство Немцова ,  
0 

ФСИН начала проверку из-за фотографий застолья с убийцей Немцова

В соцсетях появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, предположительно снятые в колонии для бывших силовиков. Во ФСИН начали проверку
Заур Дадаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главное управление ФСИН по Иркутской области проверит условия содержания Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщила РБК начальник пресс-службы ГУФСИН Ольга Хинданова.

«По поводу условия содержаний Дадаева в колонии, по поводу фотографий мы будем проводить служебную проверку и будем выяснять, каким образом были сделаны данные снимки», — сказала она.

Ранее волонтерский проект Scanner project опубликовал фотографии застолья в иркутской колонии для бывших силовиков с участием Дадаева. Снимки взяли со страницы пользователя «ВКонтакте» под именем Ислам Ирон, они датированы 3 июля 2018 года. Внимание на публикацию Scanner project обратила «Медиазона».

Кроме того, в Scanner project считают, что, находясь в колонии, Дадаев, возможно, пользовался мобильной связью и интернетом — в последний раз его аккаунт в «Одноклассниках» был активен 8 июля 2018 года.

За время пребывания в ИК № 3 Дадаев семь раз нарушил режим содержания, после чего в августе 2018 года его на месяц перевели в помещение камерного типа (ПКТ) в Иркутске, а в сентябре того же года ему изменили условия содержания на единое помещение камерного типа (ЕКПТ) в ИК-2 в Ангарске, пребывание в котором считается более суровой мерой наказания. 12 февраля суд постановил перевести Дадаева из колонии в тюрьму на три года.

Суд постановил перевести осужденного за убийство Немцова из колонии
Общество

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017-го бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима за исполнение заказного убийства. Остальные фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет. Заказчик убийства установлен не был.

Авторы: Константин Нагаев, Артем Афонский
Теги: Заур Дадаев, колония, Борис Немцов
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Суд постановил перевести осужденного за убийство Немцова из колонии
Общество
В СКР заявили о подвижках в расследовании дела об убийстве Немцова
Общество
Сквер у посольства России в Киеве назвали именем Бориса Немцова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter