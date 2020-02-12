ФСИН начала проверку из-за фотографий застолья с убийцей Немцова

В соцсетях появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, предположительно снятые в колонии для бывших силовиков. Во ФСИН начали проверку

Заур Дадаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главное управление ФСИН по Иркутской области проверит условия содержания Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщила РБК начальник пресс-службы ГУФСИН Ольга Хинданова.

«По поводу условия содержаний Дадаева в колонии, по поводу фотографий мы будем проводить служебную проверку и будем выяснять, каким образом были сделаны данные снимки», — сказала она.

Ранее волонтерский проект Scanner project опубликовал фотографии застолья в иркутской колонии для бывших силовиков с участием Дадаева. Снимки взяли со страницы пользователя «ВКонтакте» под именем Ислам Ирон, они датированы 3 июля 2018 года. Внимание на публикацию Scanner project обратила «Медиазона».

Кроме того, в Scanner project считают, что, находясь в колонии, Дадаев, возможно, пользовался мобильной связью и интернетом — в последний раз его аккаунт в «Одноклассниках» был активен 8 июля 2018 года.

За время пребывания в ИК № 3 Дадаев семь раз нарушил режим содержания, после чего в августе 2018 года его на месяц перевели в помещение камерного типа (ПКТ) в Иркутске, а в сентябре того же года ему изменили условия содержания на единое помещение камерного типа (ЕКПТ) в ИК-2 в Ангарске, пребывание в котором считается более суровой мерой наказания. 12 февраля суд постановил перевести Дадаева из колонии в тюрьму на три года.