Суд постановил перевести осужденного за убийство Немцова из колонии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:41 МИД России ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе Политика, 18:31 Прокуратура сочла незаконным запрет женщинам посещать бассейн в Каспийске Общество, 18:21 СК возбудил уголовное дело о халатности после суицида экс-сотрудника ФСИН Общество, 18:21 За что готовы переплатить покупатели Pro, 18:14 Банк «Траст» сообщил об отсутствии прогресса в реструктуризации Utair Бизнес, 18:13 Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии Политика, 18:11 Посол в Израиле сообщил о сроках передачи Александровского подворья Политика, 18:07 Капитализация рынка криптовалют превысила $300 млрд Крипто, 18:02 Путин обсудил ситуацию в Ливии с премьер-министром Италии Политика, 18:01 Суд постановил перевести осужденного за убийство Немцова из колонии Общество, 18:01 Сирийские журналисты попали под обстрел в Алеппо Общество, 17:58 Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса Общество, 17:54 Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века» Политика, 17:47
Общество ,  
0 

Суд постановил перевести осужденного за убийство Немцова из колонии

Заур Дадаев (Фото: АГН «Москва»)

Суд постановил перевести Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, из исправительной колонии в тюрьму. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

Дадаев проведет в тюрьме три года, после этого его переведут обратно в колонию, где он будет отбывать оставшийся срок, отметили в пресс-службе.

Суд выпустил постановление о переводе 25 декабря, однако оно пока не вступило в силу, поскольку Дадаев и его адвокат обжаловали решение суда, уточнили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

По данным «РИА Новости», апелляционная жалоба Дадаева поступила в Иркутский районный суд. РБК направил запрос в пресс-службу суда.

Дадаев изначально отбывал срок за убийство Немцова в ИК № 3 в Иркутской области. Однако там он допустил семь нарушений режима содержания и в августе 2018 года его на месяц перевели в помещение камерного типа. В начале сентября 2018 года ему назначили более суровое наказание — пребывание в едином помещении камерного типа. Поскольку в ИК-3 соответствующих условий не было, Дадаева первели в ИК-2. Эта мера наказания считается наиболее суровой в российской пенитенциарной системе.

Политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты (всего были осуждены пять человек) получили сроки от 11 до 19 лет. Заказчика убийства суд не назвал.

Теги: Борис Немцов, Заур Дадаев, колония строго режима
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова
Общество
ПАСЕ попросила Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова
Общество
В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter