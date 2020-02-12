Суд постановил перевести осужденного за убийство Немцова из колонии

Заур Дадаев (Фото: АГН «Москва»)

Суд постановил перевести Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, из исправительной колонии в тюрьму. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

Дадаев проведет в тюрьме три года, после этого его переведут обратно в колонию, где он будет отбывать оставшийся срок, отметили в пресс-службе.

Суд выпустил постановление о переводе 25 декабря, однако оно пока не вступило в силу, поскольку Дадаев и его адвокат обжаловали решение суда, уточнили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

По данным «РИА Новости», апелляционная жалоба Дадаева поступила в Иркутский районный суд. РБК направил запрос в пресс-службу суда.

Дадаев изначально отбывал срок за убийство Немцова в ИК № 3 в Иркутской области. Однако там он допустил семь нарушений режима содержания и в августе 2018 года его на месяц перевели в помещение камерного типа. В начале сентября 2018 года ему назначили более суровое наказание — пребывание в едином помещении камерного типа. Поскольку в ИК-3 соответствующих условий не было, Дадаева первели в ИК-2. Эта мера наказания считается наиболее суровой в российской пенитенциарной системе.