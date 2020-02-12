Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний столичного Чертановского суда.
Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов попытался покончить с собой. Свиридов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием, сообщал ранее он корреспонденту РБК.
Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.
Позднее в суде сообщили, что Свиридов умер после попытки покончить с собой.