Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром

В самом МВД идее не рады. После волны сокращений там практически не осталось квалифицированных сотрудников технадзора

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Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ». В частности речь идет о внеплановых проверках операторов и разработке подзаконных актов, связанных с новой редакцией закона о техосмотре.

В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД. К такой перспективе в министерстве отнеслись скептически, объясняя это нехваткой ресурсов после нескольких сокращений штата в Госавтоинспекции. Например, до 2011 года в технадзоре дорожной полиции работало более 5000 человек, а сейчас эта цифра вдвое меньше.

В Российском союзе автостраховщиков считают, что если предложение Минэкономики будет принято, то в самом министерстве этому действительно не будут рады. По словам заместителя исполнительного директора союза Сергея Ефремова, оттуда недавно ушли «последние квалифицированные сотрудники технадзора».

В настоящее время пройти техосмотр можно только в специализированном пункте СТО, получившем аккредитацию Российского союза автостраховщиков. В начале сентября Министерство транспорта предложило передать эту функцию официальным дилерам. Техосмотр они смогут проводить при техническом обслуживания автомобиля, выписывая при этом ту же диагностическую карту.



