Минпромторг отказался от вывоза мусора на полигоны химического оружия

Мощность полигонов по уничтожению химоружия оказалась недостаточной для захоронения опасных отходов, рассказал РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

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Полигоны для уничтожения химического оружия не будут использованы для захоронения опасных отходов, хотя такая возможность ранее рассматривалась, рассказал РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Потенциал этих полигонов изучался с точки зрения географического расположения и логистической доступности, а также с учетом завершения мероприятий по ликвидации последствий их деятельности. Ввиду ограниченных мощностей объектов по уничтожению химоружия захоронение отходов там не планируется», — уточнил он.

Он сослался на мировую практику переработки опасных промышленных отходов, которая предполагает создание централизованных межрегиональных предприятий.

«В России фактически отсутствуют производственные мощности по обезвреживанию опасных отходов, легально работают всего три небольших полигона», — уточнил Евтухов.

Данные о том, что в России хранится около 300–400 млн т отходов первого и второго классов опасности, эксперты считают существенно заниженными. «Компании, в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы первого и второго классов опасности, не заинтересованы в обеспечении их безопасного обезвреживания из-за незначительности наказания: уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения отходов практически не применяется, административные штрафы не превышают 250 тыс. руб.», — рассказал РБК замглавы Минпромторга.

В ноябре 2017 года министр природных ресурсов и экологии ​Сергей Донской в письме президенту (копия есть у РБК) предложил закрепить полномочия по утилизации отходов первого и второго классов опасности за госкорпорацией «Росатом». Владимир Путин идею Минприроды поддержал.

Промышленные объекты по ликвидации химического оружия в России входят в состав Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге. Оружие уничтожалось на семи комплексах: в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область) и Почеп (Брянская область); поселках Г​орный (​Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область), Кизнер (Удмуртия). Процесс уничтожения запасов завершился в сентябре 2017 года.