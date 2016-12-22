Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,63 69,62 USD Бирж. 56,95 +0,29 EUR Бирж. 70,22 +0,47 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9190,00 -178,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,72 -1,18% DJIA 25214,14 -0,48% Nasdaq 7601,51 +0,54% FTSE 7214,76 -0,13%
Минпромторг отказался от вывоза мусора на полигоны химического оружия
Лента новостей
Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль
Минпромторг отказался от вывоза мусора на полигоны химического оружия
«Мусорное» дело, 12 фев, 19:21
0
Минпромторг отказался от вывоза мусора на полигоны химического оружия
Мощность полигонов по уничтожению химоружия оказалась недостаточной для захоронения опасных отходов, рассказал РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов
Фото: Евгений Степанов /Интерпресс / ТАСС

Полигоны для уничтожения химического оружия не будут использованы для захоронения опасных отходов, хотя такая возможность ранее рассматривалась, рассказал РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Потенциал этих полигонов изучался с точки зрения географического расположения и логистической доступности, а также с учетом завершения мероприятий по ликвидации последствий их деятельности. Ввиду ограниченных мощностей объектов по уничтожению химоружия захоронение отходов там не планируется», — уточнил он.

Власти Подмосковья создадут мусорный полигон на заброшенном химзаводе
Общество

Он сослался на мировую практику переработки опасных промышленных отходов, которая предполагает создание централизованных межрегиональных предприятий.

«В России фактически отсутствуют производственные мощности по обезвреживанию опасных отходов, легально работают всего три небольших полигона», — уточнил Евтухов.

Данные о том, что в России хранится около 300–400 млн т отходов первого и второго классов опасности, эксперты считают существенно заниженными. «Компании, в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы первого и второго классов опасности, не заинтересованы в обеспечении их безопасного обезвреживания из-за незначительности наказания: уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения отходов практически не применяется, административные штрафы не превышают 250 тыс. руб.», — рассказал РБК замглавы Минпромторга.

В ноябре 2017 года министр природных ресурсов и экологии ​Сергей Донской в письме президенту (копия есть у РБК) предложил закрепить полномочия по утилизации отходов первого и второго классов опасности за госкорпорацией «Росатом». Владимир Путин идею Минприроды поддержал.

Промышленные объекты по ликвидации химического оружия в России входят в состав Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге. Оружие уничтожалось на семи комплексах: в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область) и Почеп (Брянская область); поселках Г​орный (​Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область), Кизнер (Удмуртия). Процесс уничтожения запасов завершился в сентябре 2017 года.

Автор: Юрий Завьялов.
Теги: Минпромторг РФ , вывоз мусора
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
«Мусорный Эверест» в Балашихе: как устроена закрытая Путиным свалка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.