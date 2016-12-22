Замглавы ГСУ Москвы рассказал о «команде от Дрыманова» по «делу Шакро»

Замглавы столичного управления СКР Сергей Синяговский получил от своего начальника Александра Дрыманова команду отправить участника перестрелки на Рочдельской под домашний арест, а не под стражу. Об этом Синяговский сообщил в суде

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мосгорсуд в понедельник, 12 февраля, допросил замруководителя главного следственного управления СКР по Москве Сергея Синяговского по делу о взятке, которую, по версии гособвинения, получил руководитель одного из управлений центрального аппарата СКР Михаил Максименко. Сумма $500 тыс. предназначалась для освобождения из СИЗО подручных криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, следовало из обвинительного заключения.

В декабре 2015 года окружное управление ГСУ по Москве возбудило несколько дел о перестрелке на Рочдельской улице. В связи с резонансом их передали в отдел по расследованию особо важных дел ГСУ Москвы, где ход процесса курировал Синяговский. В перестрелке с одной стороны участвовали подручные Шакро Молодого, а с другой — ветеран КГБ СССР, адвокат Эдуард Буданцев, по версии следствия убивший в ходе конфликта двух оппонентов. Однако после задержания его заключили под домашний арест, тогда как других участников перестрелки при менее тяжких обвинениях отправили под стражу, напомнил адвокат Максименко Александр Вершинин.

«Что касается избрания домашнего ареста Буданцеву, мне поступила команда от руководителя Дрыманова Александра Александровича избрать меру пресечения именно такую», — заявил Синяговский.

В феврале 2016 года два уголовных дела о перестрелке (против Буданцева и против подручных Шакро) отдали в другое подразделение — по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Там расследование курировал другой заместитель руководителя ГСУ — Денис Никандров, вспомнил свидетель. По его мнению, необходимости в этом не было, причин передачи дела он не знает, а помнит лишь, что это произошло после поступления в ГСУ неких оперативных материалов из ФСБ. Решение о передаче дела также принимал Дрыманов.

Синяговский был хорошо знаком с предпринимателем Дмитрием Смычковским (по версии гособвинения, он был посредником при передаче взятки ряду офицеров Следственного комитета, сейчас объявлен в розыск). «Мы в Краснодаре познакомились. Он из Краснодарского края, как и я. Периодически мы общались. В период расследования дела я, конечно, встречался со Смычковским. Он навещал меня как старого товарища», — рассказал замглавы ГСУ.

По его словам, со Смычковским также были знакомы другие высокопоставленные офицеры — Дрыманов и руководитель управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко. Бизнесмен «бывал в здании ГСУ», — добавил Синяговский.

Максименко, который возглавлял управление межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР, обвиняется в получении взятки в $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова. По данным гособвинения, зимой-весной 2016 года несколько высокопоставленных офицеров СКР за взятку от Смычковского смягчили обвинение, поменяв статью на менее тяжкую, подручным криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) — Андрею Кочуйкову и Эдуарду Романову, попавшим под арест после перестрелки на Рочдельской улице. Гособвинение считает, что деньги поделили между собой Никандров, Крамаренко и Дрыманов (ему обвинение по делу не предъявлено, он проходит свидетелем). В доле был также и Максименко. Дело об этом эпизоде пока расследуется.

После переквалификации бизнесмен Олег Шейхаметов, который был школьным другом Кочуйкова, через знакомых вышел на Максименко и предложил ему еще одну взятку за то, чтобы особист не принял никаких мер в связи с незаконным решением офицеров, полагает гособвинение. Посредниками при ее передаче, по версии следствия, были в том числе подчиненные полковника Денис Богородецкий и Александр Ламонов.

Максименко, Ламонов и Никандров были арестованы в середине июля 2016 года. Спустя год задержали Богородецкого, с которого вскоре сняли обвинение в связи с деятельным раскаянием, а в конце декабря 2017 года был арестован Крамаренко. Дрыманов продолжает занимать свою должность.