Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,66 EUR Нал. 70,56 69,74 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,10 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9180,00 -425,90 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,81 -1,04% DJIA 25231,14 -0,41% Nasdaq 7607,67 +0,62% FTSE 7214,76 -0,13%
Замглавы ГСУ Москвы рассказал о «команде от Дрыманова» по «делу Шакро»
Лента новостей
Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество
Замглавы ГСУ Москвы рассказал о «команде от Дрыманова» по «делу Шакро»
Дело Шакро, 12 фев, 13:13
0
Замглавы ГСУ Москвы рассказал о «команде от Дрыманова» по «делу Шакро»
Замглавы столичного управления СКР Сергей Синяговский получил от своего начальника Александра Дрыманова команду отправить участника перестрелки на Рочдельской под домашний арест, а не под стражу. Об этом Синяговский сообщил в суде
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мосгорсуд в понедельник, 12 февраля, допросил замруководителя главного следственного управления СКР по Москве Сергея Синяговского по делу о взятке, которую, по версии гособвинения, получил руководитель одного из управлений центрального аппарата СКР Михаил Максименко. Сумма $500 тыс. предназначалась для освобождения из СИЗО подручных криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, следовало из обвинительного заключения.

В декабре 2015 года окружное управление ГСУ по Москве возбудило несколько дел о перестрелке на Рочдельской улице. В связи с резонансом их передали в отдел по расследованию особо важных дел ГСУ Москвы, где ход процесса курировал Синяговский. В перестрелке с одной стороны участвовали подручные Шакро Молодого, а с другой  — ветеран КГБ СССР, адвокат Эдуард Буданцев, по версии следствия убивший в ходе конфликта двух оппонентов. Однако после задержания его заключили под домашний арест, тогда как других участников перестрелки при менее тяжких обвинениях отправили под стражу, напомнил адвокат Максименко Александр Вершинин.

«Что касается избрания домашнего ареста Буданцеву, мне поступила команда от руководителя Дрыманова Александра Александровича избрать меру пресечения именно такую», — заявил Синяговский.

В феврале 2016 года два уголовных дела о перестрелке (против Буданцева и против подручных Шакро) отдали в другое подразделение — по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Там расследование курировал другой заместитель руководителя ГСУ — Денис Никандров, вспомнил свидетель. По его мнению, необходимости в этом не было, причин передачи дела он не знает, а помнит лишь, что это произошло после поступления в ГСУ неких оперативных материалов из ФСБ. Решение о передаче дела также принимал Дрыманов.

Синяговский был хорошо знаком с предпринимателем Дмитрием Смычковским (по версии гособвинения, он был посредником при передаче взятки ряду офицеров Следственного комитета, сейчас объявлен в розыск). «Мы в Краснодаре познакомились. Он из Краснодарского края, как и я. Периодически мы общались. В период расследования дела я, конечно, встречался со Смычковским. Он навещал меня как старого товарища», — рассказал замглавы ГСУ.

По его словам, со Смычковским также были знакомы другие высокопоставленные офицеры — Дрыманов и руководитель управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко. Бизнесмен «бывал в здании ГСУ», — добавил Синяговский.

Максименко, который возглавлял управление межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР, обвиняется в получении взятки в $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова. По данным гособвинения, зимой-весной 2016 года несколько высокопоставленных офицеров СКР за взятку от Смычковского смягчили обвинение, поменяв статью на менее тяжкую, подручным криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) — Андрею Кочуйкову и Эдуарду Романову, попавшим под арест после перестрелки на Рочдельской улице. Гособвинение считает, что деньги поделили между собой Никандров, Крамаренко и Дрыманов (ему обвинение по делу не предъявлено, он проходит свидетелем). В доле был также и Максименко. Дело об этом эпизоде пока расследуется.

После переквалификации бизнесмен Олег Шейхаметов, который был школьным другом Кочуйкова, через знакомых вышел на Максименко и предложил ему еще одну взятку за то, чтобы особист не принял никаких мер в связи с незаконным решением офицеров, полагает гособвинение. Посредниками при ее передаче, по версии следствия, были в том числе подчиненные полковника Денис Богородецкий и Александр Ламонов.

Максименко, Ламонов и Никандров были арестованы в середине июля 2016 года. Спустя год задержали Богородецкого, с которого вскоре сняли обвинение в связи с деятельным раскаянием, а в конце декабря 2017 года был арестован Крамаренко. Дрыманов продолжает занимать свою должность.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ГСУ СКР , Михаил Максименко , дело Шакро , Шакро Молодой
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Генерал Максименко из СКР заявил о прессинге с целью оговора руководства Политика
Генерал СКР Максименко не признал вину по делу о взятке от Шакро Молодого Общество
Бизнесмена объявили в международный розыск по делу полковника Максименко Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.