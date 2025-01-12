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Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Из Пулково на запасные аэродромы перенаправили 33 самолета, причиной стал сильный снегопад. Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов в 8:33 мск. Ограничения действовали до 13:20 мск

Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
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33 самолета, летевшие в петербургский аэропорт Пулково, перенаправили на запасные аэродромы, в первую очередь Москвы, из-за сильного снегопада, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что данные о количестве приземлившихся на запасных аэродромах самолетов актуальны на 12:35 мск. Двумя часами ранее в Росавиации сообщали об изменении места прибытия более 20 рейсов.

По состоянию на 13:25 мск, работа Пулково возобновилась без ограничений, сообщил он позднее.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 26 самолетов перенаправлены в Архангельск, Москву и Череповец, на вылет из Санкт-Петербурга задержано около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Калининград, Красноярск, Москву, Казань, Саратов.

Пулково приостановило прием и отправку самолетов в 8:33 мск из-за погодных условий. В частности, в аэропорту сообщили о необходимости очистить от снега взлетно-посадочные полосы. По словам представителя Росавиации, предварительно, ограничения будут действовать до 13:20 мск. Он назвал причиной приостановки приема и отправки самолетов сильные ливневые осадки в виде снега.

«Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД в интересах пассажиров продолжают проактивный мониторинг ситуации в Пулково», — добавил Кореняко.

Пулково ограничило прием и отправку рейсов из-за погоды
Общество
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС
Пассажиров одного рейса сначала посадили в самолет, но потом решили вернуть обратно в аэропорт, а трап длительное время не мог подъехать из-за снега, пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. На онлайн-табло Пулково указывается, что часть рейсов задержана, а другая — в стадии «идет посадка» или «посадка закончена».

«Очень много снега» 11–12 января по всей Ленинградской области прогнозировал ранее начальник Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, за выходные может выпасть порядка 50–70% осадков от месячной нормы.

Предупреждение об ухудшении погодных условий 12 января, в частности о сильном снегопаде, мокром снеге и гололедице, публиковало управление МЧС по Санкт-Петербургу.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург Пулково снегопад ограничения Росавиация
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