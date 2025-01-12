Более 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
Более 20 самолетов, летевших в петербургский аэропорт Пулково, приземлились на запасных аэродромах из-за ограничений, введенных в аэропорту в связи с сильным снегопадом, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Пулково объявило о приостановке приема и отправки авиарейсов в 8:33 мск 12 января и объяснило меры тем, что взлетно-посадочные полосы в аэропорту необходимо очистить от снега. Позднее в воздушной гавани заявили, что полеты будут возобновлены после нормализации погодных условий.
В Росавиации отметили, что данные о количестве приземлившихся на запасных аэродромах самолетов актуальны на 10:15 мск. Представитель ведомства пояснил, что ограничения были введены из-за сильного ливневого снега.
«Аэродромные службы воздушной гавани работают над повышением коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе до нормативного состояния», — написал он.
Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов прогнозировал ранее, что на выходных, 11–12 января, по всей Ленобласти «будет очень много снега». По его словам, за два дня в Петербурге может выпасть до 50– 70% осадков от месячной нормы.
Управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждало жителей об ухудшении погодных условий в воскресенье. Ведомство прогнозировало сильный снегопад, мокрый снег и гололедицу на дорогах.
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