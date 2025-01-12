Пулково ограничил прием и отправку рейсов из-за погоды
Петербургский аэропорт Пулково временно закрыт на прием и отправку рейсов из-за сложных метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани в телеграм-канале.
«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — сказано в сообщении.
Возобновить прием и отправку рейсов предварительно планируют после 09:15 мск.
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