Потерявший управление танкер отбуксировали в немецкий порт на Балтике

Вышедший из Усть-Луги танкер Eventin, который ранее лег в дрейф на Балтике, отбуксировали к порту Засница на немецком острове Рюген. Он будет стоять на рейде у порта при помощи буксирных судов до решения о дальнейших действиях

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Потерявший управление нефтяной танкер Eventin, который ранее лег в дрейф, отбуксировали к порту Засница на острове Рюген в Балтийском море. Об этом сообщил представитель Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море (CCME) Германии, передает DPA.

Танкер будет стоять на рейде близ порта примерно в 5 км от берега при помощи буксирных судов, пока не будет принято решение о дальнейших действиях.

В CCME подчеркнули, что танкер герметичен и не представляет опасности для окружающей среды.

Eventin вышел из российского порта Усть-Луга 6 января. Он должен был прибыть в Порт-Саид в Египте 24 января, однако потерял управление и лег в дрейф к северу от немецкого острова Рюген.

274-метровый танкер под флагом Панамы перевозил примерно 99 тыс. т нефти, на его борту находятся 24 человека, их эвакуацию посчитали ненужной. 10 января Eventin взяли на буксир.