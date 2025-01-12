Потерявший управление танкер отбуксировали в немецкий порт на Балтике
Потерявший управление нефтяной танкер Eventin, который ранее лег в дрейф, отбуксировали к порту Засница на острове Рюген в Балтийском море. Об этом сообщил представитель Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море (CCME) Германии, передает DPA.
Танкер будет стоять на рейде близ порта примерно в 5 км от берега при помощи буксирных судов, пока не будет принято решение о дальнейших действиях.
В CCME подчеркнули, что танкер герметичен и не представляет опасности для окружающей среды.
Eventin вышел из российского порта Усть-Луга 6 января. Он должен был прибыть в Порт-Саид в Египте 24 января, однако потерял управление и лег в дрейф к северу от немецкого острова Рюген.
274-метровый танкер под флагом Панамы перевозил примерно 99 тыс. т нефти, на его борту находятся 24 человека, их эвакуацию посчитали ненужной. 10 января Eventin взяли на буксир.
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