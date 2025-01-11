Дрейфовавший в Балтийском море танкер с нефтью взяли на буксир

Немецкое аварийное буксирное судно Bremen Fighter установило соединение с дрейфующим в Балтийском море нефтяным танкером Eventin, который потерял управление, сообщает FAZ со ссылкой на заявление Центрального командования Германии по чрезвычайным ситуациям на море.

274-метровый танкер под флагом Панамы взяли на буксир днем 10 января. Как отмечается, он перевозил примерно 99 тыс. тонн нефти, на его борту находятся 24 человека, их эвакуацию посчитали ненужной.

Eventin вышел из российского порта Усть-Луга 6 января. Он должен был прибыть в Порт-Саид в Египте 24 января, однако потерял управление и лег в дрейф к северу от немецкого острова Рюген. В экстренных службах сообщили, что судно герметично и угрозы выброса нефти с него нет.