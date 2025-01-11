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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ограничили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения введены утром «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал он.

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