Глава волгоградского МЧС пожелал онкологии семье пожаловавшегося на него

Жалобу с обвинениями в лоббировании и получении преференций Николай Любавин назвал «шизофреническими мыслями». По его словам, прокуратура проводила проверку

Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин (Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области)

Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал онкологии семье сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру, пишут местные издания «Волгоград онлайн», «Новости Волгограда» и «Блокнот Волгоград». Они также опубликовали видео с этими высказываниями Любавина на селекторном совещании. Когда ролик был снят, не уточняется.

Начальник ГУ МЧС по региону на видео говорит, что прокуратура проводила проверку после жалобы, в которой было написано, «что банк Открытие лоббировал», «что жена работает в банке», «что Любавин преференции получает».

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — сказал он.

Николай Любавин занимает пост начальника управления МЧС по Волгоградской области с ноября 2020 года. До этого работал в структурах ГУ МЧС по Ставропольскому краю, где дослужился до поста первого заместителя главы управления по региону. Имеет медали от МЧС и МВД.

«Волгоград онлайн» отмечает, в пресс-службе МЧС не ответили на звонок издания, а телефон Любавина был недоступен.