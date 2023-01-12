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«Известия» узнали о проекте, отменяющим долю детей в жилье с маткапиталом

«Известия»: в Госдуме предложили отменить обязательную долю детей в жилье с маткапиталом
Согласно закону, при покупке жилья с использованием средств маткапитала выделение доли ребенку является обязательным. В Госдуме предложили отменить это условие из-за сложной процедуры продажи такой квартиры, пишет газета
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, отменяющий обязательный порядок выделения детям долей в жилье, приобретенном с помощью средств маткапитала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Одна из разработчиков проекта, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала «Известиям», что доля детей в таком жилье обычно не превышает 5%, а сделки с такой недвижимостью проводить весьма сложно. «Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее», — добавила она.

В то же время родители могут выделить все средства маткапитала на обучение только одного ребенка (в ущерб другому), или их можно направить полностью на пенсию матери, говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть при использовании маткапитала на другие разрешенные цели не учитываются интересы каждого отдельного ребенка, пояснила Разворотнева.

Как пишут «Известия» данную меру поддерживают и в российских банках. Там считают, что законопроект не нарушит права детей и расширит возможности родителей по улучшению жилищных условий. «С точки зрения проведения сделок с недвижимостью подобные изменения могут значительно упростить процесс покупки новых объектов, в том числе при расширении семьи. При этом мы считаем, что финальное решение должно быть максимально сбалансированным и полностью защищать права несовершеннолетних», — заявили изданию в пресс-службе ВТБ.

Программа маткапитала в России действует уже 15 лет, с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами.

В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составляла 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплачивали 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если получала. В сентябре РБК со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России писал, что в 2023 году планируется проиндексировать материнский капитал на 12,4%: до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. на второго.

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Потратить эти деньги можно на:

  • на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве жилья);
  • на улучшение жилищных условий без использования кредита;
  • на образование детей;
  • на формирование накопительной пенсии матери.

Обязательным условием использования средств маткапитала при покупке жилья является наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. В случае с покупкой квартиры в ипотеку оформление долей проходит некоторое время спустя, например после полной выплаты кредита или получения собственности на квартиру, если средства были вложены в еще не сданную в эксплуатацию новостройку.

Поэтому при получении сертификата родитель берет нотариальное обязательство об оформлении квартиры в общую собственность всех членов семьи — то есть родителей и детей. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума маткапитал квартира Дети Единая Россия материнский капитал
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