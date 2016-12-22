Консерватория научит молодых сотрудников СК «чувству сопереживания»

СК и Московская консерватория подписали соглашение о сотрудничестве. «Именно музыка — истинно верный путь для развития чувства сопереживания, ведь она отогревает сердца», — отметил в связи с этим глава СК Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин и ректор Московской государственной консерватории им. Чайковского Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между ведомством и культурным учреждением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Как пояснили представители ведомства, консерватория и Следственный комитет начнут «взаимодействовать по вопросам духовно-нравственного и культурного воспитания россиян, особенно молодых работников СК и учащихся образовательных учреждений ведомства».

«Профессия юриста во все времена была элитарной, а ее представители — интеллигентными, высокообразованными и эрудированными людьми», — отмечается в сообщении. Продолжая эти «славные традиции», СК «уделяет большое внимание взаимодействию с культурными учреждениями». Так, «общими» задачами соглашения ведомства и консерватории в СК назвали необходимость «воспитать и развить в молодежи чувства сопереживания и неравнодушия к человеческому горю», которых, как подчеркнули в Следственном комитете, «иногда так не хватает и сотрудникам» ведомства.

«Именно музыка — истинно верный путь для этого, ведь она отогревает сердца», — заметил Бастрыкин. Также председатель СК, по информации его представителей, заметил, что подобное сотрудничество «станет огромным подспорьем в деле формирования у подрастающего поколения [работников СК] чувства прекрасного и любви к Отечеству». Ведь у них с деятелями культуры и искусства, согласно сообщению Следственного комитета, «одни нравственные ориентиры» — «доброта, милосердие и стремление к справедливости».

Ректор Московской консерватории, комментируя договор о взаимодействии с СК, заявил, что заключенное соглашение «станет заметной страницей в биографии консерватории».