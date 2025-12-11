 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Ельцин-центр объявил о закрытии театра

В екатеринбургском Ельцин-центре из-за проблем с финансированием закроют театральную платформу «В Центре», которая проработала десять лет. Последняя постановка, указанная в афише театра, пройдет 10 января
Фото: teatrvcentre / Telegram
Фото: teatrvcentre / Telegram

В екатеринбургском Ельцин-центре прекратит работу театральная платформа «В Центре». РБК в Ельцин-центре сообщили, что решение принято «исключительно по экономическим причинам». Местный портал 66.ru пишет, что театр потерял главного спонсора.

«Мы много лет сотрудничали с Театральной платформой и высоко оцениваем вклад наших коллег в развитие Ельцин-центра <…> Мы благодарны нашим коллегам за их труд и усилия сохранить Театральную платформу в непростых финансовых условиях. Гордимся их достижениями. Но, к сожалению, ЕЦ больше не может дотировать деятельность ТП», — сообщили РБК в Ельцин-центре.

Ельцин-центр — культурно-образовательный и музейный комплекс, открытый 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге в честь первого президента России Бориса Ельцина. Театральная платформа «В Центре» проработала на базе комплекса десять лет. За это время, как отмечает 66.ru, театр подготовил десятки спектаклей, ездил на гастроли в Москву и Петербург, участвовал в конкурсе «Золотая маска». Последняя постановка, указанная в афише театра, пройдет 10 января — «Сказка о сером Льве».

Замглавы «Ельцин-центра» обжаловала штраф за дискредитацию армии
Политика
Людмила Телень

В июле на сцене Ельцин-центра был запланирован драматургический перформанс «Со скоростью пьесы», который должна была провести режиссер Мария Конторович — руководитель театральной платформы «В Центре». Однако в день мероприятия публикация о постановке пропала с сайта центра. В пресс-службе Ельцин-центра тогда подтвердили РБК, что перфоманс отменен, но от комментариев отказались. Перед этим телеграм-канал «УралLive», главным редактором которого является военный корреспондент «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников, выпустил пост с критикой Конторович, заявив, что она «особенно активно поддерживает Украину».

В мае полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече с руководителями свердловских СМИ заявил об идее сделать Ельцин-центр «более патриотичным». В Ельцин-центре тогда заявили, что находятся в постоянном диалоге с властями, а программа его работы соответствует законодательству.

Как отметил в декабре российский президент Владимир Путин, Ельцин-центр создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России и дань его памяти, «но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен». Центр востребован у молодых людей, которые стремятся развиваться — как интеллектуально, так и духовно, подчеркнул глава государства.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Ельцин-центр театр финансирование закрытие
