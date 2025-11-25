Путин поздравил Ельцин-центр с юбилеем

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге, она опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня мы отмечаем десятилетие Ельцин-центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен», — отметил глава государства.

По его словам, центр востребован у молодых людей, которые стремятся развиваться — как интеллектуально, так и духовно.

Ельцин-центр был открыт в столице Урала 25 ноября 2015 года в соответствии с федеральным законом «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Общие затраты на строительство комплекса площадью 88 тыс. кв. м составили более 7 млрд руб.

Одним из основных объектов центра является музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности первого российского президента, бывшего на посту с июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В ночь на 1 января Ельцин в новогоднем обращении объявил о своей отставке, передав полномочия Владимиру Путину. Менее чем через три месяца, 26 марта 2000 года, Путин был избран главой государства.

Сам Ельцин родился в селе Бутка Свердловской области, но учился в вузе и начал политическую карьеру уже в Екатеринбурге. Именем Бориса Ельцина также названы улица в городе и Уральский государственный технический университет.