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Ельцин-центр в Екатеринбурге отменил театральный перформанс после критики

Ельцин-центр в Екатеринбурге отменил перформанс главы театральной платформы Марии Конторович. Причины такого решения в учреждении не назвали. За день до мероприятия перформанс раскритиковал один из уральских телеграм-каналов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ельцин-центр в Екатеринбурге отменил драматургический перформанс «Со скоростью пьесы», который должна была провести режиссер Мария Конторович. На пропавшую с сайта учреждения публикацию о мероприятии обратило внимание It’s My City. Информацию об отмене перфоманса подтвердили РБК в пресс-службе Ельцин-центра, но от комментариев отказались.

Мероприятие должно было пройти сегодня вечером, 5 июля, став финалом театрального сезона. По задумке, зрители могли наблюдать за тем, как Конторович, которая руководит театральной платформой «В Центре», пишет пьесу, и принимать участие в процессе.

Накануне телеграм-канал «УралLive», главным редактором которого является военный корреспондент «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников, выпустил пост с критикой Конторович, заявив, что она «особенно активно поддерживает Украину». Сегодня «УралLive» опубликовал пост, в котором призвал сообщать «о готовящихся культурных диверсиях в Ельцин-центре и других учреждениях по всей России».

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Посетитель во время осмотра выставочной&nbsp;экспозиции в Ельцин-центре, Екатеринбург

Это не первый случай отмены мероприятия в Ельцин-центр в Екатеринбурге. 5 июня в Ельцин-центре должен был состояться показ постановки «Я убил царя» драматурга Олега Богаева в рамках гастролей московского театра «Пространство «Внутри». Ельцин-центр анонсировал мероприятие в конце марта, но уже в начале апреля пресс-служба учреждения сообщила, что спектакль отменяется. Как обратил тогда внимание «Коммерсантъ-Урал», за день до отмены мероприятия «УралLive» написал, что спектакль «возмутил православных христиан».

В мае полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УРФО) Артем Жога на встрече с руководителями свердловских СМИ заявил об идее сделать Ельцин-центр «более патриотичным». В Ельцин-центре тогда заявили, что находятся в постоянном диалоге с властями, а программа его работы соответствует законодательству. В учреждении отметили, что члены попечительского совета, куда входит и сам Жога, в 2024 году единогласно одобрили отчет о деятельности Ельцин-центра.

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Милена Костерева Милена Костерева, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Ельцин-центр Екатеринбург режиссер
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