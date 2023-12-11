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МВД не поддержало борьбу с «эффектом кенгуру»

МВД не поддержало поправки о запрете превышать среднюю скорость между камерами
Минтранс предложил бороться с «эффектом кенгуру», когда водители сбрасывают скорость перед камерой на дороге, а затем снова разгоняются. МВД увидело в этой идее риск конфликтных ситуаций на дороге и избыточные ограничения
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МВД «категорически против» предложения Минтранса привлечения водителей к ответственности на основании фиксации «средней скорости», а также временных ограничений на информационных табло и знаках, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

«[Проект Минтранса] содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей», — пояснили в МВД.

Средняя скорость — это скорость, с которой водитель проезжает определенный участок дороги между двумя камерами, находящимися на расстоянии друг от друга. Чтобы подсчитать среднюю величину, нужно разделить контролируемую дистанцию на время проезда.

В ассоциации ОКО, которая объединяет производителей камер и операторов систем фото- и видеофиксации, назвали в беседе с «Коммерсантом» такую практику «эффектом кенгуру» — водители притормаживают перед камерой и снова разгоняются, проехав зону ее фиксации.

ГИБДД штрафовала за превышение средней скорости с 2013 года. Если водитель слишком быстро проезжал определенный участок дороги, то он был наказан. При этом, отмечал Autonews, штрафы выписывали на основании статей КоАП за превышение «обычной» скорости, так как определения «средняя скорость» в ПДД или КоАП нет.

В августе Минтранс предложил проект поправок к ПДД, в которых под средней скоростью предложили считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Изначально планировалось, что поправки вступят в силу с 1 марта 2024 года, однако проект доработали — в новой редакции дата перенесена на 1 сентября.

Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости. В 2021 году водителей перестали наказывать за это. Тогда Верховный суд решил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места нарушения. Суд тогда рассматривал постановление о штрафе за превышение средней скорости в Смоленской области. В суде заявили, что в качестве места совершения правонарушения был указан отдельный участок автодороги, а это недопустимо, в том числе из-за того, что на отрезок трассы может распространяться юрисдикция разных судов.

МВД в январе 2022 года называло возвращение наказания за превышение средней скорости преждевременным из-за правовых пробелов, в частности из-за отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВД средняя скорость ПДД нарушения ПДД

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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