Минтранс доработал поправки о борьбе с «эффектом кенгуру»

Поправки к ПДД вводят термин «средняя скорость» и запрет ее превышать. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Водителей раньше наказывали за превышение средней скорости, но перестали это делать в 2021 году

Минтранс доработал поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), запрещающие превышать среднюю скорость между несколькими камерами, на проект обратила внимание газета «Коммерсантъ». В ассоциации ОКО, которая объединяет производителей камер и операторов систем фото- и видеофиксации, назвали такую практику водителей «эффектом кенгуру» — они тормозят перед камерой и снова разгоняются, проехав ее.

Ведомство опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к ПДД в августе. Под средней скоростью там предложили считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Изначально планировалось, что поправки вступят в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября.

Проект поддержали ряд регионов, в том числе Московская область, Татарстан, Дагестан, Краснодарский и Хабаровский края, а также Минэкономики. Минтранс готовит документ к межведомственному согласованию.

Власти также планируют ввести штрафы за превышение средней скорости. В 2021 году водителей перестали наказывать за это. Тогда Верховный суд решил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места нарушения.

МВД в январе 2022 года называло возвращение наказания за превышение средней скорости «преждевременным» из-за «правовых пробелов», в частности из-за отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью.