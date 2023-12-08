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Общество ,  
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Минтранс доработал поправки о борьбе с «эффектом кенгуру»

Минтранс доработал поправки о запрете превышать среднюю скорость между камерами
Поправки к ПДД вводят термин «средняя скорость» и запрет ее превышать. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Водителей раньше наказывали за превышение средней скорости, но перестали это делать в 2021 году

Минтранс доработал поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), запрещающие превышать среднюю скорость между несколькими камерами, на проект обратила внимание газета «Коммерсантъ». В ассоциации ОКО, которая объединяет производителей камер и операторов систем фото- и видеофиксации, назвали такую практику водителей «эффектом кенгуру» — они тормозят перед камерой и снова разгоняются, проехав ее.

Ведомство опубликовало на regulation.gov.ru проект поправок к ПДД в августе. Под средней скоростью там предложили считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Изначально планировалось, что поправки вступят в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября.

Проект поддержали ряд регионов, в том числе Московская область, Татарстан, Дагестан, Краснодарский и Хабаровский края, а также Минэкономики. Минтранс готовит документ к межведомственному согласованию.

В Москве допустили фиксацию нарушений ПДД с помощью нейросетей
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Власти также планируют ввести штрафы за превышение средней скорости. В 2021 году водителей перестали наказывать за это. Тогда Верховный суд решил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места нарушения.

МВД в январе 2022 года называло возвращение наказания за превышение средней скорости «преждевременным» из-за «правовых пробелов», в частности из-за отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью.

Средняя скорость — это скорость, с которой водитель проезжает определенный участок дороги между двумя камерами, находящимися на расстоянии несколько километров друг от друга. Чтобы подсчитать среднюю величину превышения, нужно разделить контролируемую дистанцию на время проезда.

ГИБДД штрафовала за превышение средней скорости с 2013 года. Если водитель слишком быстро проезжал определенный участок дороги, то он получал наказание. При этом, отмечал Autonews, штрафы выписывали на основании статей КоАП за превышение «обычной» скорости, так как определения «средняя скорость» в ПДД или КоАП нет.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минтранс ПДД превышение скорости дорожные камеры

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